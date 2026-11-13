Titanic'ten bile büyüktü! Efsane gemiyi okyanusun dibine batırdılar

Bir dönem dünyanın en hızlı yolcu gemisi olan ve Titanic'i uzunluğuyla geride bırakan SS United States, ABD'nin Florida kıyılarında kasıtlı olarak batırıldı. ABD başkanlarını ve dünyaca ünlü isimleri taşıyan dev gemi, dünyanın en büyük yapay resifine dönüştürülecek.

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Atlantik Okyanusu'nda yıllarca sefer yapan, Hollywood yıldızlarından ABD başkanlarına kadar pek çok ünlü ismi ağırlayan SS United States'in 74 yıllık hikayesi Florida açıklarında son buldu.

Titanic'ten daha uzun olan ve hız rekorlarıyla denizcilik tarihine geçen dev yolcu gemisi, yıllarca süren koruma çabalarının ardından kontrollü bir operasyonla okyanusun derinliklerine indirildi.

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EFSANE GEMİ 74 YIL SONRA SULARA GÖMÜLDÜ

1952 yılında hizmete giren SS United States, 11 Kasım'da Florida açıklarında gerçekleştirilen kontrollü operasyonla batırıldı. Operasyonda patlayıcı kullanılmadı.

Yaklaşık 30 yıl boyunca Philadelphia'da bir rıhtımda bekleyen geminin müzeye veya yüzen otele dönüştürülmesi için yürütülen girişimler sonuçsuz kaldı.

ABD BAŞKANLARINI VE HOLLYWOOD YILDIZLARINI TAŞIDI

1952-1969 yılları arasında Atlantik Okyanusu'nu defalarca geçen gemide John F. Kennedy, Harry Truman ve Dwight Eisenhower gibi ABD başkanlarının yanı sıra Walt Disney, Marlon Brando, Salvador Dali ve Coco Chanel gibi ünlü isimler seyahat etti.

Dünyaca ünlü Mona Lisa tablosu da 1963 yılında Fransa'ya dönüş yolculuğunda bu gemiyle taşındı.

ARTIK DENİZ CANLILARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Florida kıyılarında deniz tabanına yerleştirilen dev gemi, deniz canlıları için alan ve dalgıçlar için su altı turizm merkezi olacak.

SS United States'in tarihini yaşatmak amacıyla karada bir müze kurulması da planlanıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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