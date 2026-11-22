Titanik yolcularına ait cep saati, pırlanta yüzük, mektup ve kartpostal gibi 100'den fazla tarihi eşya, İngiltere'de düzenlenen müzayedede toplam 1 milyon sterline (yaklaşık 66,2 milyon TL) satıldı. Mary Mangan'a ait cep saati 250 bin sterlinle (yaklaşık 16,5 milyon TL) en yüksek fiyata alıcı buldu.

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Titanik faciasından kalan 100'den fazla tarihi eşya, İngiltere'de düzenlenen müzayedede toplam 1 milyon sterline (yaklaşık 66,2 milyon TL) alıcı buldu.

BBC'nin haberine göre, Titanik yolcularına ait nadir bulunan kişisel eşyalar, İngiltere'nin Devizes kentindeki bir müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.

CEP SAATİNE 16,5 MİLYON TL

Müzayedenin en dikkat çeken parçalarından biri, geminin üçüncü sınıf yolcularından Mary Mangan'a ait cep saati oldu. 250 bin sterline (yaklaşık 16,5 milyon TL) satılan saat, üçüncü sınıf bir Titanik yolcusuna ait eşyalar arasında ulaşılan en yüksek satış fiyatı olarak kayıtlara geçti.

İngiliz modacı Lucy Duff-Gordon'a ait pırlanta yüzük de 140 bin sterline (yaklaşık 9,3 milyon TL) alıcı buldu. "Modanın Kraliçesi" lakabıyla tanınan Duff-Gordon'un yüzüğü, Titanik'ten çıkarılan en yüksek değerli takı oldu.

CESEDİN CEBİNDE BULUNAN MEKTUP DA SATILDI

Açık artırmada Uruguaylı iş insanı Ramon Artagaveytia Gomez'in Titanik antetli kağıda yazdığı mektup da satışa sunuldu. Gomez'in cenazesinin cebinde bulunan İspanyolca mektupta, geminin duvar boyalarından akşam yemeği menüsüne kadar çeşitli ayrıntılar yer alıyordu. Mektup, 80 bin sterline (yaklaşık 5,3 milyon TL) satıldı.

Geminin telsiz operatörü Jack Phillips tarafından yazılan bir kartpostal da 32 bin sterline (yaklaşık 2,1 milyon TL) alıcı buldu. Gemi batana kadar telgrafla yardım çağrısında bulunan Phillips, bu nedenle "Kahraman" unvanıyla anılıyordu.

Sigorta belgelerinden Titanik biletlerine kadar farklı parçaların yer aldığı müzayedede toplam 1 milyon sterlin (yaklaşık 66,2 milyon TL) gelir elde edildi.

Müzayede evi, açık artırmaya dünyanın farklı ülkelerinden koleksiyoncuların katıldığını bildirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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