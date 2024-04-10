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Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tokyo Camisi&#039;nde bayram namazı kılındı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'da Tokyo ve çevre eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, başkentin en büyük mescidi Tokyo Camisi'nde bayram namazı kıldı.

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı. Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla başkentin en büyük mescidi Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.

Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı - 1. Resim

CAMİ DOLDU TAŞTI

Pakistan, Mısır, Endonezya dahil birçok ülkeden gencinden yaşlısına çok sayıda Müslüman, erken saatlerde camiyi doldurdu. Cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu. Burada kadınlara yönelik ayrı bölüm de oluşturuldu.

Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı - 2. Resim

BAYRAM NAMAZINI RAŞİT ALAS KILDIRDI

Bayram namazı, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri ve eski Tokyo Camisi imam hatibi Raşit Alas tarafından kıldırıldı.

Okunan bayram hutbesinde "başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazanı eda edip bayrama kavuşmanın mutluluğu" anlatıldı.

Cemaat, namazın ardından bayramlaştı, camide fotoğraf çektirdi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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