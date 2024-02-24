Traktör gölete devrildi, 8'i çocuk 15 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da Ganj nehrine gittiği tahmin edilen bir traktör gölete devrildi. İlk belirlemelere göre 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, bir traktörün gölete düşmesi sonucu 8'i çocuk en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 10 sularında meydana geldi. Hindustan Times'ın haberine göre; kullandığı traktörün başka bir araçla çarpışmasından kaçınan sürücü, direksiyonu gölete kırdı.

Çevredekiler kurtarma çalışmaları için olay yerine akın etti.

Ters dönerek göletin çamurlu suyuna batan traktörün römorkunda, ilk belirlemelere göre 8'i çocuk ve 7'si kadın olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

AİLELERE TAZMİNAT VERİLECEK

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, kazada ölenlerin ve yaralananların yakınlarına tazminat ödeneceğini duyurdu. Ayrıca başsağlığı diledi ve yetkililere, yaralılara tıbbi tedavi sağlanması talimatını verdi.

Yetkililer, kazada yaralananların da bulunduğunu ve gölette arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

(Fotoğraf: India TV)