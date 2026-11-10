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Trakya Otoyolu'nda 70 araç birbirine girdi: 10'dan fazla kişi öldü

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Bulgaristan’daki Trakya Otoyolu’nda yoğun sis nedeniyle meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Olayda yaklaşık 70 aracın birbirine girdiği öğrenildi. Araçlarda sıkışanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

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Bulgaristan, otoyolda meydana gelen iki zincirleme kazayla sarsıldı.

Yerel saatle 07.00 sıralarında Trakya Otoyolu’nun Yambol kenti yakınlarındaki Zimnitsa Kavşağı çevresinde yoğun sis görüş mesafesini düşürünce iki ayrı zincirleme kaza yaşandı.

Otomobil ve ağır vasıtaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 70 aracın kazalara karıştığını bildirildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 48 kişi ise yaralandı.

Katliam gibi kazaların ardından Trakya Otoyolu her iki yönde de araç trafiğine tamamen kapatıldı.

ASKERİ UÇAK DEVREYE GİRDİ

Olay yerindeki arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Yambol, Sliven ve Burgaz kentlerinden çok sayıda ambulans ile 1 adet sağlık helikopteri kaza yerine sevk edildi.

Trakya Otoyolu'nda 70 araç birbirine girdi: 10'dan fazla kişi öldü
Başlık ResmiTrakya Otoyolu'nda 70 araç birbirine girdi: 10'dan fazla kişi öldü

Bölgede 14 itfaiye ekibinin araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak için görev yaptığı bildirildi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, yaralıların sağlık merkezlerine nakline destek vermek amacıyla "Spartan" tipi bir kargo uçağının Burgaz’a hareket ettiğini açıkladı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve otoyolu trafiğe açma çalışmaları devam ediyor.

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Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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