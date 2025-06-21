Trump 2 haftayı beklemeyebilir! ABD'nin Fordo nükleer tesisi planında değişiklik ihtimali

İsrailli yetkililer, ABD’li yetkililerle yaptıkları bir telefon görüşmesinde, Başkan Donald Trump’ın verdiği iki haftalık sürenin bitiminden önce İran’ın Fordo tesisine yönelik harekete geçebileceklerini söyledi.

DIŞ HABERLER - İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların gölgesinde gözler ABD'nin alacağı pozisyona çevrildi.

Reuters'ın haberine göre; İsrailli yetkililer, ABD’li yetkililerle yaptıkları bir telefon görüşmesinde, Başkan Donald Trump’ın verdiği iki haftalık sürenin bitiminden önce İran’ın Fordo nükleer tesisine yönelik harekete geçebileceklerini dile getirdi.

TRUMP 2 HAFTA SÜRE TANIMIŞTI

Beyaz Saray, geçtiğimiz perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini açıklamıştı.

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