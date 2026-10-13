ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Pekin ve Moskova'nın Tahran'a destek verdiğini düşünmediğini belirten Trump, söz konusu yardımların çok düşük seviyede olabileceğini söyledi. İki ülkeye yönelik "Kaybedecek çok şeyleri var" ifadelerini kullanan Trump, böyle bir desteği çok kısa sürede tespit edebileceklerini ileri sürdü.

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ABD ara seçimlerine yakın mitingte konuşan Başkan Donald Trump, İran'a yönelik destek iddiaları üzerinden Çin ve Rusya hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Pekin ve Moskova'nın Tahran'a yardım ettiğine ilişkin değerlendirmelere katılmadığını ileri sürdü.

Trump, Çin ve Rusya'yı uyardı! "Çok şey kaybederler"

ÇİN VE RUSYA İRAN'A YARDIM MI EDİYOR?

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "aşırı solcu" olarak nitelendirdiği kişilerin Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiğine ilişkin çok sayıda yorumunu gördüğünü söyledi.

Söz konusu iddialara cevap veren ABD Başkanı, "Eğer öyleyse, bu çok düşük bir seviyededir ancak (yardım ettiklerini) düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN PEKİN VE MOSKOVA'YA UYARI

Çin ve Rusya'nın İran'a yönelik muhtemel desteğine ilişkin değerlendirmesini sürdüren Trump, iki ülkeye yönelik uyarıda bulundu.

ABD Başkanı, "Kaybedecek çok şeyleri var ve biz bunu anlarız, hem de çok çabuk anlarız" dedi.

"İKİ LİDER ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'daki mitingi öncesinde gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin enerji alanındaki ateşkes önerisini desteklediği, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteklemediği hatırlatılan Trump, "Bence ikisi de bunu destekliyor" dedi.

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler hakkında da konuşan Trump, "Putin ve Zelenskiy bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Ancak biz onların bir anlaşma yapmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"BU, DÜNYANIN GERİ KALANI İÇİN BİR ANLAŞMA"

Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, "Rusya ile yaptığım dizel anlaşması aslında benim için bir anlaşma değil. Bu, dünyanın geri kalanı için bir anlaşma" şeklinde konuştu.

KIMBERLY GUILFOYLE SORUSUNA CEVAP

Gazetecilerin ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'u görevden alma ihtimaline ilişkin sorusunu da cevaplayan Trump, "Şu an bu konuyu inceliyoruz. Evet, memnun değiliz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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