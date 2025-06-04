Trump ile Putin'den kritik görüşme! "Havaalanı saldırısına karşılık verecekler"

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Trump, görüşmeye ilişkin ilk olarak şu ifadeleri kullandı:

Az önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştüm. Görüşme yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü. Ukrayna'nın Rusya'nın demirlemiş uçaklarına yönelik saldırısını ve her iki tarafça gerçekleştirilen çeşitli diğer saldırıları ele aldık.

Bu iyi bir konuşmaydı ancak hemen barışa yol açacak bir görüşme değildi. Başkan Putin, son havaalanı saldırısına karşılık vermek zorunda kalacağını çok net bir şekilde ifade etti.

Ayrıca İran’ı da görüştük. İran’ın nükleer silahlarla ilgili kararını vermesi için zamanın hızla tükendiği gerçeğine değindik.

Başkan Putin’e İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyledim ve bu konuda hemfikir olduğumuza inanıyorum. Başkan Putin, İran’la yapılacak görüşmelere katılabileceğini ve bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olabileceğini öne sürdü. Benim kanaatim, İran bu son derece önemli konuda kararını geciktiriyor ve çok kısa bir sürede kesin bir yanıt almamız gerekiyor.