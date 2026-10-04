ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesinde Ohio'da düzenlediği mitingde küfürlü ifadelerle Demokratları hedef aldı. Sporculardan ekonomiye, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a kadar birçok başlıkta konuşan Trump, "mücadele etmeye devam etmeleri hoşuma gidiyor" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD'de ara seçimler yaklaşırken siyasi tansiyon yükseldi. Başkan Donald Trump, Ohio'da Cumhuriyetçi adaylara destek için düzenlenen mitingde rakiplerini hedef aldı.

Yaklaşık 93 dakika kürsüde kalan Trump kadın sporları, ekonomi, enflasyon, iklim değişikliği, Çin ve Kuzey Kore'ye ilişkin peş peşe açıklamalarda bulundu.

Trump Ohioda açtı ağzını yumdu gözünü! Küfürler havada uçuştu

BOL BOL KÜFÜR ETTİ

Kadın sporlarında trans sporcuların yarışmasına izin verilmesini savunanları hedef alan Trump, "Hala erkeklerin kadın sporlarında yarışabilmesi için mücadele etmeye devam ediyorlar. Bunların hepsi bir avuç aptal o... çocuğu. Ama mücadele etmeye devam etmeleri hoşuma gidiyor çünkü bunu yaptıkları sürece seçim kazanamazlar." dedi.

Trump, konuşmasının ilerleyen bölümünde Demokratları bir kez daha hedef alarak, "Onlar bir grup aptal ve pislikten ibaret" ifadelerini kullandı.

Trump Ohio'da açtı ağzını yumdu gözünü! Küfürler havada uçuştu

"BENİ ÖLDÜRMEYE BİLE ÇALIŞTILAR"

Kendisine yönelik hukuki süreçlere ve geçmişte yaşananlara da değinen ABD Başkanı, dikkat çeken bir iddiada bulundu:

"Beni tutukladılar, hatta sanırım beni öldürmeye bile çalıştılar."

Trump ardından destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaparak, "Sadece dışarı çıkın ve oy kullanın. Eğer bunu yaparsanız kazanacağız ve büyük bir farkla kazanacağız. Bunu onlara göstereceğiz" diye konuştu.

"DÜNYADAKİ EN YÜKSEK ZEKAYA SAHİP İNSANLARDAN BİRİYİM"

Konuşmasında kendisine ilişkin sıra dışı değerlendirmelerde de bulunan Trump, zekasıyla övündü:

Ben yüksek bir zekaya sahip bir insanım. Dünya genelinde en yüksek zekâya sahip kişilerden biriyim.

Trump daha sonra iddiasını bir adım ileri taşıyarak, "Bu odadaki ve dünyadaki herkesin aksine, her konuda herkesten daha fazla şey biliyorum" ifadelerini kullandı.

XI JINPING SORUSU

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e karşı neden daha ılımlı davrandığının sorulduğunu anlatan Trump, nükleer silahlara işaret etti:

"Birisi, 'Neden Xi Jinping'e karşı bu kadar nazik?' diye sordu. Büyük nükleer güçlere sahip ülkelerin liderleriyle iyi geçinmek daha iyi değil mi?"

Xi ile bir görüşmesini de anlatan Trump, Çin liderinin kendisine, "Genç adam, harika bir iş çıkarmışsın. Vay canına!" dediğini öne sürdü.

KIM JONG-UN İÇİN "HARİKA İLİŞKİLERİM VAR" DEDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilişkilerine de değinen Trump, nükleer silah vurgusunu yineledi:

"Kuzey Kore'den Kim Jong-un ile harika ilişkilerim var. İnsanların 112 nükleer füzesi olduğunda iyi geçinmek güzeldir."

Trump, İran konusunda ise farklı bir çizgi çizerek, "İran asla bir nükleer füzeye sahip olmayacak" dedi.

"KÜRESEL ISINMA BİR SAHTEKARLIK"

İklim değişikliğini de hedef alan Trump, küresel ısınmayı "sahtekârlık" olarak nitelendirdi. Buzulların küçülmek yerine büyüdüğünü savunan ABD Başkanı, Demokrat Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez'i de hedef aldı.

Trump, "Herkes 'Hepimiz öleceğiz' diyordu. Sanırım bunu söyleyen iklim hakkında hiçbir şey bilmeyen AOC'ydi" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İran için kritik saatler! Trump kurmaylarının gizli zirvede buluştuğu iddia edildi

DEMOKRATLAR KAZANIRSA "1929" UYARISI

Ekonomiye ilişkin iddialı mesajlar veren Trump, ara seçimlerin sonuçlarının ABD ekonomisi üzerinde büyük etkisi olacağını öne sürdü:

"Eğer Demokratlar kazanırsa 1929 tarzında bir ekonomik kriz yaşayacaksınız. Ülkemizde büyük bir felaket yaşanacak."

Cumhuriyetçilerin kazanması halinde ise seçmenlere ekonomik kazanç vadeden Trump, "Eğer Cumhuriyetçiler kazanırsa her birinizin cebinde 5 bin dolar olacak" dedi.

"AVRUPA BİZİ ÖRNEK ALMAK İSTİYOR"

ABD ekonomisinin son derece başarılı olduğunu savunan Trump, "Çok fazla kazanıyoruz. Aşırı derecede başarılıyız. Artık dayanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca "Avrupa bizi örnek almak istiyor. Herkes bizi örnek almak istiyor" diyerek ülkede "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" öne sürdü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala