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Trump şimdi kazandı! Harris'le tartışma programı için milyonlarca dolar ödediler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump şimdi kazandı! Harris&#039;le tartışma programı için milyonlarca dolar ödediler
Donald Trump, Tazminat Davası, Kamala Harris, Truth Social, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

2024'teki başkanlık yarışında Demokrat rakibi Kamala Harris ile tartışma programının yanıltıcı şekilde düzenlediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, CBS News'e açtığı 20 milyar dolarlık davada anlaşmaya vardı. Paramount Global medya şirketine 16 milyon dolar ödetti, daha da ödeteceğini söyledi.

Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Trump, Paramount Global'in davaya ilişkin 16 milyon dolar ödeme yaptığını aktararak bu durumu, "kazanım" olarak tanımladı.

Şirketin ABD halkını "dolandırdığını" kaydeden Trump, şirketin yeni sahiplerinden "reklam, kamu spotu veya benzer programlar" aracılığıyla 20 milyon dolar daha almayı beklediklerini belirtti.

Trump ayrıca, ana akım medyanın ABD halkını "kandırmasına" izin verilen günlerin sona erdiğini ifade etti.

20 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI

Paramount Global, konuya ilişkin uzlaşmaya vararak ABD Başkanı'na 16 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Trump şimdi kazandı! Harris'le tartışma programı için milyonlarca dolar ödediler - 1. Resim

Trump, Aralık 2024'te "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 20 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde kanalın ana kaydındaki düzenlemenin, "rakibine yardımcı olmak ve halkı yanıltmak" için "kasıtlı" yapıldığı, bunun Trump'ı haksız yere dezavantajlı hale düşürdüğü savunulmuştu.

CBS News'ün bağlı olduğu ana şirket Paramount Global ise Trump'ın açtığı 20 milyar dolarlık tazminat davasındaki iddiaları reddetmişti.

TARTIŞMAYI HARRİS KAZANMIŞTI AMA

Tartışma programında Kamala Harris argümanları ve tavrıyla "kazandı" olarak görülmüş, medyaya da bu şekilde yansımıştı. Yabancı basında şu haberler çıkmıştı:

'Sonunda biri sağa sola sallanıyordu' diyen İngiliz The Times, Cumhuriyetçi aday Trump'ın kendini savunmak için 'dönüş odası'nda görünmesinin tartışmanın galibi hakkında ipucu verdiğini yazdı.

İngiliz The Guardian gazetesi, 'Başkan Yardımcısı Harris Trump'la tartışmayı kazanmış gibi görünürken, ABD'nin neyi kaybedeceği konusunda uyarıyor' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı.

BBC’nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher ise, Harris’in Trump’ı 'uzun savunmalar' yapmaya zorladığına dikkat çekip "Eğer tartışmalar güçlü olduğun yanları öne çıkarmak ve zayıflıklarını geçiştirmek üzerinden kazanılıyorsa, Harris bunu daha çok başardı” yorumunu yaptı.

Al Jazeera 'Kamala Harris, Philadelphia'daki başkanlık tartışmasında Donald Trump'ı sarsıyor' derken, canlı blog sayfasında birden fazla Fact Check-Bilgi Teyidi'ne yer verdi. Uluslararası kanal, Trump'ın iklim değişikliğini aldatmaca olarak nitelemesinden Harris hakkındaki bazı suçlamalara kadar yanlış bilgi verdiğini izleyicilerine aktardı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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