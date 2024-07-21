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Trump suikast sonrası ilk mitingine çıktı: Yüce Tanrı'nın lütfuyla karşınızdayım

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump suikast sonrası ilk mitingine çıktı: Yüce Tanrı&#039;nın lütfuyla karşınızdayım
Abd, Trump, Suikast, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Geçtiğimiz hafta Pensilvanya'daki mitinginde suikast girişimine maruz kalan Trump, kulağından yaralanmıştı. Tedavi olduktan sonra sahalara geri dönen Trump, ilk mitingine çıktı. Dünya liderlerinden güzel mesajlar aldığını belirten Trump, "Karşınızda sadece yüce Tanrı'nın lütfuyla duruyorum" dedi.

ABD Başkan Adayı Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişimi sonrasındaki ilk seçim mitingini Michigan eyaletinin Grand Rapids şehrinde gerçekleştirdi.

Mitinge katılan ABD Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance Trump’tan önce yaptığı konuşmada, "Bir hafta önce bir suikastçının Donald Trump'ın canını almaya çalıştığına ve şimdi Michigan'da onu kampanya yolunda karşılamak için müthiş bir kalabalık topladığımıza inanmakta güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde kulağında bulunan banttan daha küçük bir bant ile kürsüye çıkan Trump ise, yaralı olarak atlattığı suikast girişimine atıfta bulunarak, "Demokrasi için kurşun yediğini" söyledi.

"Şu anda burada olmayabilirdim, ama çok özel bir şey oldu" diyen Trump, "Karşınızda sadece yüce Tanrı'nın lütfuyla duruyorum" şeklinde konuştu.

Trump suikast sonrası ilk mitingine çıktı: Yüce Tanrı'nın lütfuyla karşınızdayım - 1. Resim

"BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ"

Pennsylvania eyaletinin Butler kentindeki mitinginde uğradığı silahlı saldırıdan sonra kaldırıldığı Butler Memorial Hastanesi personeline teşekkür eden Trump, suikast girişimi sırasında vurularak öldürülen Corey Comperatore'yi de "kahraman" olarak nitelendirdi. Suikastı yaralı olarak atlattıktan hemen sonra ayağa kalkarak söylediği "Birlikte savaşacağız, savaşacağız, savaşacağız” sözlerini tekrarlayan Trump, "Ve kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız" dedi.

Trump suikast sonrası ilk mitingine çıktı: Yüce Tanrı'nın lütfuyla karşınızdayım - 2. Resim

"Xİ JİNPİNG BANA GÜZEL BİR MESAJ GÖNDERDİ"

Suikast sonrasında dünya liderlerinden mesajlar aldığını söyleyen Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e ithafen "Başkan Xi ile çok iyi anlaşırdım. Kendisi harika bir adamdır. Geçen gün olanları duyduğunda bana güzel bir mesaj gönderdi” ifadelerini kullandı. Yalnızca Xi’den değil, birçok liderden mesaj aldığını aktaran Trump “Bilirsiniz, birçoğu onlara yaptığım şeyden hoşlanmıyordu, ama bana yazdılar. Neredeyse hepsi bana mesaj gönderdi. Bu çok hoştu. Hepsiyle iyi bir ilişkim var. Bu iyi bir şey" dedi.

"ELON MUSK BAĞIŞTAN BAHSETMEDİ BİLE"

Milyoner Elon Musk’ın kendisinin seçim kampanyasına aylık 45 milyon dolar bağış yapacağına dair haberlere değinen Trump, miting öncesinde Musk ile telefonda konuştuğunu belirterek, "Kısa bir süre önce onunla konuştum ve buraya geleceğimi söyledim. Nasılsın diye sordum ve bağıştan bahsetmedi bile" şeklinde konuştu.

Trump suikast sonrası ilk mitingine çıktı: Yüce Tanrı'nın lütfuyla karşınızdayım - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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