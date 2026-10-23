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Trump, Ukrayna için devreye girecek! Elon Musk'ı işaret etti, 'o adil bir insandır' dedi

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Trump, Ukrayna için devreye girecek! Elon Musk'ı işaret etti, 'o adil bir insandır' dedi
Başlık ResmiTrump, Ukrayna için devreye girecek! Elon Musk'ı işaret etti, 'o adil bir insandır' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ordusunun internet erişiminde yaşanan sorun çözülmezse Elon Musk'la görüşeceğini açıkladı. Musk'ın Ukrayna'ya internet sağlama konusunda yanlış bir şey yapmayacağını savunan Trump, sorunun çözüldüğünü duyduğunu da belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Florida'daki seçim çalışmalarına destek için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"O ADİL BİR İNSAN"

Elon Musk'ın Ukrayna'ya internet sağlama konusunda "asla yanlış bir şey yapmayacağını" savunan Trump, "Bunu çok iyi biliyorum. O adil bir insandır." diyerek "Musk gibi dahilerin korunması gerektiğini" söyledi.

Trump, Ukrayna ordusunun Starshield internet servisine ulaşımındaki sorun hakkında Musk'la konuşup konuşmadığı yönündeki soruya, "Elon Musk ile konuşmadım. Belki konuşmam gerekebilir ama konuşmadım. Eğer sorun çözülmezse, onunla konuşacağım. Sorunun çözüldüğünü duydum." şeklinde cevap verdi.

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Bir muhabirin, "Ukrayna'ya Starlink kısıtlamalarını kimin emrettiğini artık biliyor olmalısınız?" diye sorması üzerine Trump, "Hiçbir fikrim yok. Bilsem bile size söylemezdim. Neden söyleyeyim ki?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, öte yandan, eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Oleşki şehriyle sınırlı özel ateşkes sağlanmasındaki arabuluculuk rolüyle ilgili, "Onun yapmak istediği şey çocukları kurtarmak ve odak noktası bu." dedi.

Trump, "Onun girişimiyle her iki tarafla da iletişime geçildi ve her iki taraf da bunu istedi." diye konuştu.

"İSTERSEK TÜM ÜLKEYİ ALABİLİRİZ"

ABD Başkanı Trump, İran'ın ekonomik sıkıntı içinde olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nı ve ülkeden çıkan petrolü de tamamen kendi kontrolleri altında tuttuklarını öne sürdü.

"İran şu anda pek bir şey yapamıyor. İstersek tüm ülkeyi alabiliriz, tüm petrolü alabiliriz." diyen Trump, şu anda Hürmüz Boğazı'ndan "savaştan öncekinden bile daha fazla" petrol ihracatının yapıldığını söyledi.

Trump, "Bildiğiniz gibi, Hürmüz Boğazı tamamen bizim ve onu böyle tutacağız." ifadesini kullanarak, İran'ın dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip olduğunu savundu.

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İran'da "çok iyi bir iş çıkardıklarını" ve bunun karşılığını bir gün almayı umduklarını aktaran Trump, "(İran'la savaşı) Çok hızlı bir şekilde bitirebilirdik. Ancak İran başarısız bir ülke ve biz istediğimiz tüm petrolü çıkarıyoruz. Bunu Hürmüz Boğazı'nda, donanmamızda görüyorsunuz, boğazı onlar (İran) için kapattık ancak başka kimse için değil." değerlendirmesinde bulundu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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