ABD'de Trump yönetimi, ülkenin hava trafik kontrol sistemini baştan sona yenilemek için Kongre'den 50,1 milyar dolarlık kaynak istedi. Talebin gerekçeleri arasında eskiyen altyapı nedeniyle ülke genelinde uçuşların durması da yer aldı.

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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ülkenin hava trafik kontrol altyapısını modernize etmek amacıyla 50,1 milyar dolarlık yatırım için Kongre'ye başvurdu.

ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bryan Bedford ve Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russ Vought'un, Temsilciler Meclisi ve Senato ödenek komitelerine mektup gönderdiği bildirildi.

Mektupta, Kongre'den son teknolojiyle donatılmış yeni bir hava trafik kontrol sisteminin tamamen finanse edilmesi istendi. FAA'nın Trump yönetimi döneminde 12,5 milyar dolarlık ilk kaynakla modernizasyon çalışmalarında ilerleme kaydettiği belirtilirken, mevcut altyapının yetersizliği nedeniyle 13 Kasım'da yaşanan ülke çapındaki uçuş durdurma kararının yeni yatırımlara duyulan ihtiyacı ortaya koyduğu ifade edildi.

50,1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Trump yönetiminin Kongre'den talep ettiği 50,1 milyar dolarlık kaynağın farklı altyapı projelerinde kullanılması planlanıyor.

Bu kapsamda güvenilir bir dijital mimarinin tamamlanması için 10,1 milyar dolar ayrılması istenirken, 10'ar milyar dolarlık üç ayrı kaynak talebi de gündeme getirildi.

Söz konusu kaynakların eski havalimanı altyapısının yenilenmesi, terminallerin modernize edilmesi, beş yeni birleştirilmiş Hava Yolu Trafik Kontrol Merkezi (ARTCC) kurulması ve 140'a kadar hava trafik kontrol kulesinin inşa edilmesi ya da geliştirilmesi için kullanılması öngörülüyor.

Kongre üyelerine gönderilen mektupta, yeni sistemin hayata geçirilmesi için hava trafik kontrol merkezleri ve kulelerin yanı sıra havalimanı güvenliğini artıracak önemli altyapı çalışmalarına da ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

ABD'DE UÇUŞLAR 4 SAATTEN FAZLA DURMUŞTU

ABD'de 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle Federal Havacılık İdaresi, ülke genelindeki havalimanlarında uçuşların durdurulmasına karar vermişti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, daha sonra yaptığı açıklamada kısıtlamanın kaldırıldığını ve hava sahasının yeniden uçuşlara açıldığını duyurmuştu.

Dört saatten fazla süren aksaklık nedeniyle binlerce uçuşta gecikme ve iptal yaşanmıştı. Trump yönetimi, 50,1 milyar dolarlık yeni yatırım talebinde bu olayın mevcut hava trafik kontrol altyapısının yenilenmesindeki aciliyeti ortaya koyduğuna dikkat çekti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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