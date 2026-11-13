Trump'ın rakibi Türkiye'de konuştu! "Kendimi evimde gibi hissediyorum"

ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi rakiplerinden Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret etti. Türk itfaiyecilerin eğitim aldığı merkezi gezen Newsom, "Kendimi evimde gibi hissediyorum. Yaptığınız her şey o kadar tanıdık ki" dedi. Türkiye ile orman yangınlarıyla mücadelede iş birliği fırsatlarına işaret eden Demokrat vali, Trump'a yönelik sert açıklamalarda bulunurken 2028 başkanlık seçimlerine ilişkin planlarını da anlattı.

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ABD'nin Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında geldiği Antalya'da Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye resmi bir federal heyet göndermediği dönemde Kaliforniya heyetine başkanlık eden Newsom, Türkiye ile ABD'nin en kalabalık eyaleti arasında özellikle yangın söndürme teknolojileri, eğitim ve yeniden ağaçlandırma alanlarında iş birliği yapılabileceğini söyledi.

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TÜRKİYE'DE "KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM" DEDİ

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eşi Jennifer Siebel Newsom ile birlikte Antalya'daki Türkiye Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Türkiye Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in eşlik ettiği ziyarette Newsom, yangın söndürme ekipmanlarını, eğitim sahalarını ve simülatörleri inceledi.

Türk ekiplerinin çalışmalarını değerlendiren Newsom, "Kendimi evimde gibi hissediyorum. Yaptığınız her şey o kadar tanıdık ki" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Kaliforniya'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra benzer yangın riskleriyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Newsom, "Bizi hepimizi bir araya getiren şey budur. Bu gerçek. Bu insanı alçakgönüllülüğe sevk ediyor ve bu çok zor bir iş" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Kaliforniya Valisi Gavin Newsom

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Newsom, Türkiye ile Kaliforniya'nın Akdeniz iklimine sahip olduğunu ve her iki bölgenin de giderek artan orman yangını tehlikesiyle mücadele ettiğini anlattı.

Bu benzerliğin ortak çalışmalara zemin hazırladığını söyleyen Newsom, "Öğrenecek çok şey ve paylaşacak çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Demokrat vali, yangın söndürme teknolojilerinin geliştirilmesi, başarılı uygulamaların paylaşılması ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarında Türkiye ile Kaliforniya arasında önemli fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

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TÜRK İTFAİYECİLERE ÖVGÜ

Newsom, Antalya'daki eğitim merkezinde yaklaşık 36 itfaiyeci adayıyla bir araya geldi.

Kaliforniya Valiliği'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Türkiye'deki eğitim çalışmalarına ve yangınlarla mücadele eden ekiplerin çabalarına yer verildi.

Newsom, ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Her yangın sezonunda Kaliforniya ve Türkiye'deki topluluklardan imkansız olanı başarmaları istenir. Bugün burada gördüğümüz şey; eğitim ve teknolojiden bu genç itfaiyecilerin cesaretine kadar, bu zorluğun nasıl göğüsleneceğidir."

Yangınlarla mücadelede uluslararası dayanışmanın önemine işaret eden Newsom, "Hiçbir eyalet veya ulus bununla tek başına mücadele edemez. Kaliforniya, bu mücadelede dünyanın dört bir yanındaki eyaletler, bölgeler ve topluluklarla omuz omuza durmaktan gurur duymaktadır" dedi.

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Ziyarette Newsom'a eşlik eden Jennifer Siebel Newsom da Türk itfaiyecilerin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Orman yangınları sınırlar tanımaz, onlarla mücadele eden insanların cesareti de tanımaz" diyen Siebel Newsom, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu genç itfaiyecilerle tanıştığımda, ön saflarda yer alan kadın ve erkeklerin hem Türkiye'de hem de evimiz Kaliforniya'da aileleri ve geleceği koruduğunu hatırladım. Birbirimizden öğrendiğimizde her topluluk daha güvenli hale gelir."

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TÜRKİYE'NİN EĞİTİM MERKEZİNİ İNCELEDİ

Newsom'un ziyaret ettiği Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi, 2011 yılından bu yana Orman Genel Müdürlüğü tarafından işletiliyor.

Yaklaşık 50 hektarlık alana kurulu merkezde yangın söndürme ve uçuş simülatörleri, eğitim alanları ve büyük itfaiye araçları için sürüş parkurları bulunuyor.

Merkezde görev yapan ekipler, farklı hava koşullarında, arazi yapılarında ve bitki örtüsünde meydana gelebilecek yangınlara karşı uygulamalı eğitim alıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında merkez, özellikle Orta Asya ve Kafkasya ülkelerine yönelik uluslararası eğitim faaliyetlerini de genişletiyor.

Ziyarette FAO temsilcileri, Under2 Koalisyonu üyeleri ve farklı ülkelerden bölgesel yöneticiler de yer aldı.

Kaliforniya Valiliği, "Türkiye'de 2026 yazında, temmuz ve eylül aylarında yalnızca birkaç gün içinde yaklaşık 20 bin hektarlık alan orman yangınlarında kül oldu. Ülkedeki yaklaşık 15 milyon hektarlık ormanlık alan yangın tehdidi altında bulunuyor. Türkiye de Kaliforniya gibi orman yönetimine, yangınları önlemeye ve yangın söndürme kapasitesini güçlendirmeye büyük yatırımlar yapıyor" açıklamasında bulundu.

Valilik ayrıca 2019'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadeleye 5 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını açıklarken, Antalya'daki görüşmelerde Türkiye ile uydu sistemleri, yapay zeka destekli teknolojiler ve yangın söndürme yöntemleri konusunda deneyim paylaşımının ele alındığını iletti.

TRUMP'A ANTALYA'DAN SESLENDİ

Newsom verdiği röportajda ABD'de yapılan ara seçimlerin sonuçlarını da değerlendirdi.

Demokratların Kongrenin her iki kanadında çoğunluğu elde ettiği seçimleri Trump yönetimine yönelik "tarihi bir azarlama" olarak nitelendiren Newsom, ABD Başkanı'nın görev süresinin "bildiğimiz haliyle sona erdiğini" öne sürdü.

Yeni seçilen Kongre üyelerinin ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak ve 2028 başkanlık seçimleri öncesinde Trump'a karşı alternatif politikalar geliştirmek için seçmenden yetki aldığını savundu.

2028 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ İÇİN TARİH VERDİ

ABD'de 2028 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adaylığına talip olup olmayacağı da Newsom'a soruldu.

Kaliforniya Valisi, henüz kesin karar vermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Göreceğiz. Yani, kararı yılın başında vereceğim; bu yüzden önümüzdeki birkaç günü ailemle geçireceğiz ve ocak ayı başlarında bir karar alacağız."

TRUMP HEYET GÖNDERMEDİ, KALİFORNİYA ANTALYA'DAYDI

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesine Trump yönetimi resmi bir federal heyet göndermedi.

Buna karşılık Kaliforniya Valisi Newsom, eyalet yetkililerinden oluşan heyetiyle zirveye katıldı.

Heyette Newsom'un yanı sıra Kaliforniya Doğal Kaynaklar Ajansı Sekreteri Wade Crowfoot, Gıda ve Tarım Departmanı Sekreteri Karen Ross, Hava Kaynakları Kurulu Başkanı Lauren Sanchez ve diğer üst düzey eyalet yetkilileri yer aldı.

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