Trump'tan Biden'a "sahtekar" dedi! Yarıştan çekilmesi yetmedi

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, adaylık yarışından çekildiğini duyuran ABD'de Başkanı Joe Biden'ı sert sözlerle hedef aldı. Doktorunun bile Biden'ın aday olamayacağını bildiğini belirten Trump, "Sahtekar Joe Biden başkanlık için aday olmaya ve kesinlikle hizmet etmeye de uygun değildi” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından 13 Temmuz'da yaptığı miting esnasında suikast girişimine uğrayan Cumhuriyetçi aday Donald Trump ağır konuştu.

Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından yardımıcısı Kamala Harris'i öne sürmesine tepki gösteren Trump, seçim yarışına yönelik şunları söyledi:

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"SAHTEKAR" DEDİ

Sahtekar Joe Biden başkanlığa aday olmaya ve kesinlikle hizmet etmeye de uygun değildi. Ve hiçbir zaman da olmadı. Başkanlık konumuna ancak yalanlarla, yalan haberlerle ulaştı.

Doktoru ve medya da dahil olmak üzere etrafındaki herkes onun başkan olamayacağını biliyordu.

"ÜLKEYİ TERÖR SARDI"

Ve şimdi, sınırlarımızdan tamamen kontrolsüz ve incelenmemiş şekilde geçen çoğu hapishanelerden, akıl hastanelerinden gelen milyonlarca insan ve rekor sayıda teröristle ülkemize ne yaptığına bir bakın.

Onun başkanlığından dolayı çok acı çekeceğiz ama onun verdiği zararı çok hızlı bir şekilde telafi edeceğiz"