Trump’tan CIA’ya Grönland talimatı! Teşkilatlara casusluk emri verdi 

ABD Başkanı Donald Trump, uzun bir süredir Grönland’ı devralma planından bahsediyor. İşgal planının ilk büyük adımı olarak istihbarat teşkilatlarına casusluk faaliyetlerini artırmaları yönünde talimat verildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, CIA, Savunma İstihbarat Ajansı ve Ulusal Güvenlik Ajansı gibi kurumların Grönland ile ilgili istihbarat toplama mesajı aldığını bildirdi.

Trump yönetimi, Grönland’ı ele geçirme planını ilerletmek için istihbarat toplama çalışmalarına başladı. ABD, casus uydular ve iletişim dinlemeleri kullanarak bu süreci destekleyecek.

Trump, Grönland’ı ulusal güvenlik için önemli buluyor ve askerî güçle adanın ilhak edilmesi seçeneğini “dışlamayacağını” belirtti. Ayrıca, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin Beyaz Saray ziyareti sırasında yayılmacı yaklaşımını sürdürdü ve bir defa daha Kanada’nın 51. Amerikan eyaleti olabileceğini ima etti.