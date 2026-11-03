ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada, Netanyahu ile anlaşma sağladığını ve yıl sonundan itibaren artık ABD'nin İsrail'e finansman sağlamayacağını söyledi. İsrail'in çok başarılı bir ülke olduğunu savunan ABD Başkanı, "Onlara 4 milyar dolarlık malzeme ve para veriyoruz ve buna ihtiyaçları yok," dedi.

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Fox News'a konuşan ABD Başkanı Trump, İsrail'e yapılan para yardımı hakkında değerlendirmede bulundu. Trump, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardım hakkında "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." dedi.

"İSRAİL'E DAHA FAZLA ÖDEME YAPMAYACAĞIZ"

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda halihazırda anlaşıldığını aktaran Trump, ihtiyaç halinde ABD'nin İsrail'e yardım edeceğini ifade etti. Bu konuyu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dile getirdiğini söyleyen Trump, İsrail'in gelişmiş bir ülke olduğunu ve bu yardıma ihtiyacı olmadığını kaydetti.

ABD Başkanı, açıklamasında "Netanyahu ile İsrail'e yılda 4 milyar dolar vereceğimiz konusunda anlaştık ve aylar önce de bunu durduracağımız konusunda anlaştık. Onlar da bunu sorun etmiyorlar çünkü biliyorsunuz, çok başarılı bir ülke oldular ve yardıma ihtiyaçları yok. Biz de İsrail'e daha fazla ödeme yapmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Trump'tan çok konuşulacak İsrail sözleri: Tel Aviv'e mali yardımı durduruyoruz

"ÇOK SAYIDA İNSANI ÖLDÜRMEK İSTEMİYORUM"

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleyebileceği yönündeki haberleri değerlendiren Trump, askeri seçeneklerin masada olduğunu belirterek Tahran'a uyarıda bulundu.

Trump, İran'da çok sayıda insanın hayatını kaybetmesini istemediğini belirterek, "Bakın, ben çok sayıda insanı öldürmek istemiyorum ama gerekirse yapacağız" dedi.

Trump'tan çok konuşulacak İsrail sözleri: Tel Aviv'e mali yardımı durduruyoruz

"DÜN GECE İRAN'I VURDUK"

ABD güçlerinin, iki aydan uzun süredir takip ettikleri İran'daki yeni tamamlanmış bir hava savunma tesisine gece saatlerinde saldırı düzenlediğini söyleyen Trump, operasyonu "küçük bir saldırı" olarak nitelendirdi ve "Bu bir savaş değildi" ifadesini kullandı. Dün gece Keşm Adası'na yönelik saldırıyı da doğrulayan ABD Başkanı "Dün gece İran'ı vurduk." dedi.

Trump'tan çok konuşulacak İsrail sözleri: Tel Aviv'e mali yardımı durduruyoruz

İran'la yaşanan çatışmanın geleneksel savaşlardan farklı olduğunu savunan Trump, ABD'nin İran'ın deniz ve hava gücünü büyük ölçüde etkisiz hale getirdiğini öne sürdü. Washington'ın Tahran üzerinde kontrol sahibi olduğunu iddia eden Trump, "Onları tam istediğimiz yerde yakaladık. İşlerini bitirebiliriz ya da iyilik yapıp savaşta ölecek binlerce insanın yaşamasına izin verebiliriz" diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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