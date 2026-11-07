Trump'tan Demokratlara 'şantaj' suçlaması! Adalet Bakanlığına talimat verdi
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratları "Cumhuriyetçi Parti'ye destek veren bağışçıları ve Adalet Bakanı Todd Blanche'ı tehdit etmekle" suçladı. Trump, söz konusu iddiaların soruşturulması için Adalet Bakanlığına talimat verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların Cumhuriyetçi Parti'ye destek veren bağışçılar ile bazı üst düzey isimleri hapis ve çeşitli cezalarla tehdit ettiğini öne sürdü.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Demokratların ABD Adalet Bakanı Todd Blanche başta olmak üzere çok sayıda kişiyi azil ve farklı yaptırımlarla tehdit ettiğini iddia etti.
Bu girişimleri "en üst düzeyde şantaj" olarak nitelendiren Trump, sorumluların hesap vermesi gerektiğini savundu.
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"BAĞIŞÇILARI DA HEDEF ALDILAR" İDDİASI
Cumhuriyetçi Parti'ye maddi destek sağlayan bağışçıların da hedef alındığını ileri süren Trump, bazı bağışçıların yalnızca Cumhuriyetçileri destekledikleri gerekçesiyle hapis cezası ve başka yaptırımlarla tehdit edildiğini iddia etti.
Demokratların tutumunu hukukun siyasi amaçlarla kullanılması olarak değerlendiren Trump, parti yöneticilerinin çok sayıda kişiye tehdit mektupları gönderdiğini öne sürdü.
Trump, açıklamasının sonunda ABD Adalet Bakanlığına seslenerek iddia ettiği tehdit ve şantaj eylemlerinin derhal soruşturulması talimatını verdiğini bildirdi.