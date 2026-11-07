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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik telefon görüşmesi
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra İran-ABD gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ MESAJI

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğine inandığını ifade etti. Erdoğan, önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırmak için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

İRAN-ABD GERİLİMİ MASAYA YATIRILDI

İran ile ABD arasındaki gerilimin de ele alındığı görüşmede Erdoğan, iki ülke arasındaki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin bölgede barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, gerilimin sona ermesinin önemine dikkat çekti.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İÇİN DİPLOMASİ VURGUSU

Erdoğan, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Savaşın sona erdirilmesi amacıyla artan diplomatik girişimlerin olumlu sonuç vermesini umduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yöndeki çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, çözüm sürecinde hem Ukrayna hem de Rusya ile temasların artırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

TRUMP'A TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin sonunda ABD Başkanı Donald Trump'a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

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