ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ülkesinde devlet otoritesini sağlama, yolsuzluğa son verme ve silahların devlet kontrolüne alınmasına yönelik çabalarını desteklediğini belirtti.

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Trump, Irak Başbakanı Zeydi'nin ülkesinde devlet otoritesini sağlamaya yönelik adımlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

TRUMP'TAN BAĞDAT YÖNETİMİNE DESTEK

Zeydi'nin Irak genelinde devlet otoritesini tesis etme, petrol kaçakçılığını durdurma, yolsuzluğa son verme ve tüm silahları devletin kontrolü altına alma çabalarını desteklediklerini vurgulayan Trump, "Başbakan Zeydi'nin, siyasi kararlarını kendisi alan, birleşik, müreffeh ve güçlü bir Irak inşa etme çabalarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Irak Sınır Muhafızları Komutanlığı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Başbakan Ali Zeydi'nin talimatı doğrultusunda ülkedeki tüm gayriresmi sınır kapıları ve geçişlerin kapatılması için çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunması, yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadele edilmesi ve ulusal kaynakların korunması konularında geri adım atmayacaklarını ifade etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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