Trump'tan İran için kritik tarih: 3 Kasım'dan önce saldırmayacağız
ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile verimli görüşmeler yürütüyoruz. 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağız" dedi.
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ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile savaşın gidişatına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.
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Tahran'la verimli görüşmeler yürütüklerini kaydeden Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.
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"İRAN'A SALDIRMAYACAĞIZ"
Trump, "3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız." ifadesini kullandı.
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