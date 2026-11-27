ABD Başkanı Trump, İran'a karşı yürütülen savaşın ne zaman sona ereceğine kendisinin karar vereceğini söyledi. İran'a anlaşma yapması için fırsat tanıdıklarını belirten Trump, "Zafer elimizin altında" ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer tesislerinin bulunduğundan şüphelenilen Kazma Dağı bölgesine yönelik muhtemel saldırılar hakkında da konuşan Trump, "Orayı kesinlikle vururuz" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü dolayısıyla Amerikan askerleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İran'a yönelik askeri operasyonlar, Orta Doğu'daki gelişmeler ve uluslararası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüşmede Trump, İran'la devam eden savaşın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin'in İran'la ilişkilerine dair de konuştu.

Trump'tan İran'a gözdağı: 'Ben ne zaman istersem' sözleriyle meydan okudu

"ZAFER ELİMİZİN ALTINDA"

İran'la savaşa ilişkin olarak Trump, "Zafer elimizin altında. Dürüst olmak gerekirse, bu tamamen benim istediğim zaman gerçekleşecek. İyi niyetli davranmaya çalışıyoruz, onlara bir fırsat tanımak istiyoruz. Bir anlaşmaya varmaları ve pek çok hayatı kurtarmaları için onlara her türlü şansı veriyoruz ancak bundan yararlanıp yararlanmayacaklarından emin değilim." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın yer altında nükleer tesislerinin bulunduğundan şüphelenilen Kazma Dağı bölgesine yönelik muhtemel saldırılara ilişkin olarak da "Orayı kesinlikle vururuz ancak orada kayda değer bir hareketlilik görmedik." dedi.

Trump'tan İran'a gözdağı: 'Ben ne zaman istersem' sözleriyle meydan okudu

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK"

Başkan Trump, Orta Doğu'da gelecekte barış istediğini ancak temel hedefinin İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile savaşı bitirmek istediğini söyleyen Trump, "Putin'in savaşın sona ermesini istediğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Elbette bu karşılıklı bir çaba gerektirir, ancak onun da savaşın bitmesini istediğine inanıyorum. Karşı tarafın da savaşın sona ermesini istediğini düşünüyorum. NATO'nun da savaşın bitmesini arzuladığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran'a gözdağı: 'Ben ne zaman istersem' sözleriyle meydan okudu

"SAVAŞA DAHİL OLMAK, DOĞRUDAN ATEŞ AÇMAK ANLAMINA GELİYOR"

Trump, Çin'in İran'a yardım ettiğine yönelik iddialara ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"(Savaşa) Dahil olabilirlerdi ancak bana göre dahil olmak, onlara ufak tefek bilgiler vermek değil, doğrudan ateş açmak anlamına geliyor. Bu arada, biz de aynısını yapıyoruz. Hani bizim hakkımızda istihbarat yapıyor olabileceklerini söylüyorlar ya, işte biz de onlar hakkında istihbarat yapıyoruz. Belki de biz bu işi onlardan daha iyi yapıyoruz. Durum bundan ibaret. Bu, uzun zamandır devam eden bir şey."

Trump ayrıca, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerin ardından Demokratlarla sağlık hizmetleri başta olmak üzere çeşitli konularda iki partili işbirliği geliştirmek istediğini belirtti.

ABD Başkanı, Demokratların kendisini veto ve af yetkilerini kullanmakla tehdit ettiği yönündeki ifadelerine değinerek, iki yıl boyunca her yasayı veto etme niyetinde olmadığını kaydetti.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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