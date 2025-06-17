Trump'tan Macron'a G7 çıkışı: Reklam peşinde koşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Kananaskis kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nden erken ayrılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert sözlerle yüklendi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla Macron'u hedef alan Trump, "Emmanuel her zaman yanlış anlıyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'ın İsrail ve İran arasında muhtemel bir ateşkes için Washington'a döndüğünü öne sürdü. Macron, "Gerçekten de bir görüşme ve fikir alışverişi teklifi var. ABD, bir ateşkes bulacakları konusunda güvence verdi" dedi.

TRUMP'TAN SERT YALANLAMA

Trump ise Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Macron’un iddialarını yalanladı. Başkanlık uçağında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Reklam peşinde koşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada’daki G7 Zirvesi’nden ayrıldığımı ve İsrail ile İran arasında bir 'ateşkes' üzerinde çalışmak üzere Washington’a döndüğümü söyledi. Yanlış! Bunun ateşkesle ilgisi yok. Bundan çok daha büyük bir şey. Emmanuel her zaman yanlış anlıyor."

"HERKES TAHRAN'I DERHAL BOŞALTMALI"

Trump, önceki açıklamalarında da dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Özellikle "Herkes Tahran’ı derhal boşaltmalı" şeklindeki uyarısı, bölgede tansiyonu daha da artırdı. Bu çıkış, ABD’nin Orta Doğu’daki yeni stratejileri üzerine soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

MACRON İLE İLİŞKİLER GERİLİYOR

Trump’ın Macron’a yönelik bu sert eleştirileri, Avrupa Birliği’nin ABD ile yeniden ilişki kurma çabalarına gölge düşürdü. Macron, Trump’ın ilk başkanlık döneminden bu yana “Avrupa’nın Trump fısıldayıcısı” olarak tanınıyordu.

SEÇİM DÖNEMİNDE ZITLAŞMA

Trump, geçtiğimiz yılki seçim kampanyası sırasında Macron’a övgüler yağdırmış, ancak ardından "Ne yaptığını bilmiyorsan gömleğini sırtından çıkarır" diyerek Fransız liderin siyasi becerilerini küçümsemişti.

ZİRVEDEN AYRILIĞIN GERÇEK NEDENİ NE?

Trump’ın zirveden erken ayrılma gerekçesi ise netleşmedi. Beyaz Saray basın sekreteri, "Ortadoğu'da olup bitenler" ifadesini kullanarak resmi bir neden açıklamıştı. Ancak Trump, paylaşımında “daha büyük bir şey” ifadesiyle yeni bir diplomatik hamle ya da iç politika adımına işaret etmiş olabilir.