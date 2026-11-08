Trump'tan Tahran'a yeni mesaj: Savaş ihtimali çok düşük

Trump, nükleer program ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda müzakereler ilerlerse İran ile savaş ihtimalinin "oldukça düşük" olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, "Amerikalı seçmenler tercihlerini yaptı. Şimdi seçim yapma sırası Beyaz Saray'da" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde yeniden çatışmaya girilmesinin "oldukça düşük bir ihtimal" olduğunu söyledi.

Trump, “İran başarısız bir ülke. Bu yıl yüzde 301 enflasyon var. (ABD saldırısının) Gerekli olma ihtimali son derece düşük. Gerekirse yapardım, ama onlara çok sert vurduk." değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın mali olarak zayıf bir konumda olduğunu ileri süren Trump, ancak saldırı emri verirse ABD güçlerinin bölgede hazır olarak beklediğine işaret etti.

KÖPRÜLERİ İŞARET ETTİ

Trump, ABD’nin tekrar saldırması durumunda İran içindeki altyapı hedeflerinin belirlendiğini söyleyerek, “Listemizde, kelimenin tam anlamıyla bir saat içinde yıkabileceğimiz 38 köprü var. Vurursak hepsi yıkılacak.” dedi.

Ancak İran’ın altyapısını yok etmeyi tercih etmeyeceğini kaydeden Trump, “Bunu yapmak istemiyorum çünkü esasen yeniden inşa etmek 10 yıl sürer, köprüleri yıkmayı sevmiyorum, inşa edilmesi en zor şey bir köprüdür.” şeklinde devam etti.

Trump, ABD saldırılarına karşı İran’ın savunma kabiliyetinin olmadığını da öne sürerek, bu ülkenin hava savunmasının yok edildiğini iddia etti.

İran’ın füze kapasitesinin sadece yüzde 10'unu ve insansız hava aracı kapasitesinin yüzde 15'ini koruduğunu aktaran Trump, ancak yeni bir askeri saldırıya "büyük olasılıkla gerek kalmayacağını" tekrarladı ve İran’ın "anlaşma yapmayı çok istediğini" savundu.

İRAN: SEÇİM SIRASI BEYAZ SARAY'DA

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Amerikalı seçmenler tercihlerini yaptı. Şimdi seçim yapma sırası Beyaz Saray'da" ifadelerini kullandı.

İran'ın "2 günlük teklifinin" halen masada olduğunu belirten Arakçi, "Tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere taleplerimizi kabul edin ve sonuçlarını görün" değerlendirmesinde bulundu.

Arakçi, ABD'nin savaş seçeneğini tercih etmesi halinde ise İran'ın askeri karşılık vereceğine dikkati çekerek, "Ya da savaşı seçin ve teyakkuzda olan, savaş alanında deneyimli savaşçılarımızın üzerinize nasıl ateşten bir cehennem yağdıracağına tanık olun" ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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