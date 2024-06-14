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Tunus Cumhurbaşkanı yetkisini kullandı! Bayram dolayısıyla 431 mahkum için af kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tunus Cumhurbaşkanı yetkisini kullandı! Bayram dolayısıyla 431 mahkum için af kararı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, dini ve milli bayramlarda kullandığı özel yetki ile bu Kurban Bayramı'nda da 431 mahkum için af kararı çıkardı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in dini ve milli bayramlarda kullandığı Cumhurbaşkanlığı Özel Af Yetkisi'nden her yıl yüzlerce mahkum yararlanmaya devam ediyor.

431 MAHKUM İÇİN KARAR ÇIKTI

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Said'in, Kurban Bayramı dolayısıyla 431 mahkum için Cumhurbaşkanlığı Özel Af Yetkisi'ni kullandığı duyuruldu.

Açıklamada aftan yararlanan 298 mahkumun serbest bırakıldığı, diğer mahkumların ise cezalarının hafifletildiği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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