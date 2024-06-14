Tunus Cumhurbaşkanı yetkisini kullandı! Bayram dolayısıyla 431 mahkum için af kararı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Haziran 2024 13:25 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, dini ve milli bayramlarda kullandığı özel yetki ile bu Kurban Bayramı'nda da 431 mahkum için af kararı çıkardı.