Türk fırkateyninden Fransız gemisine Doğu Akdeniz’de uyarı! Atina’da muhalefet ayaklandı

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik kablosu projesi için araştırma yapan Fransız gemisi Abeille Marengo'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yunan basınına göre TCG Gökova fırkateyni, geminin faaliyetlerini yaklaşık 24 deniz mili mesafeden takip ederken Türk NAVTEX mesajlarını telsiz üzerinden hatırlattı.

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Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini, Yunanistan iç siyasetinde kaosa yol açmaya devam ediyor.

Yunan Mega TV, Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisinin Kerpe Adası'nın güneydoğusundaki faaliyetlerine ilişkin görüntüler yayımladı.

Yunan medyasına göre Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gökova fırkateyni, araştırma gemisinin hareketlerini yaklaşık 22 ila 24 deniz mili mesafeden izliyor.

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TÜRK FIRKATEYNİNDEN FRANSIZ GEMİSİNE TELSİZ MESAJI

Mega TV'nin haberine göre TCG Gökova, Fransız araştırma gemisinin bölgeye ulaşmasının ardından telsiz üzerinden Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX mesajlarını hatırlattı.

Türk fırkateyni, çalışmaların yürütüldüğü alanın Türkiye'nin kıta sahanlığına girdiğini bildirdi.

Yunan basınına yansıyan telsiz mesajında, geminin faaliyetlerine Türkiye'nin muvafakati bulunduğu yönündeki Ankara tutumunun tekrarlandığı aktarıldı.

Bölgede bulunan Yunan Limnos fırkateyni ise araştırmaların Atina tarafından verilen izin doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildiren bir mesajla karşılık verdi.

Karşılıklı telsiz mesajlarına rağmen geminin çalışmalarını sürdürdüğü, herhangi bir fiziki engelleme yaşanmadığı kaydedildi.

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YUNAN FIRKATEYNLERİNDEN BİRİ BÖLGEDEN AYRILDI

Ta Nea'nın aktardığı bilgilere göre Fransız gemisine başlangıçta Nikiforos Fokas ve Limnos isimli iki Yunan fırkateyni eşlik etti.

Nikiforos Fokas daha sonra bölgeden ayrılarak Girit'e yöneldi. Limnos ise araştırma faaliyetlerinin sürdüğü bölgede kalmaya devam etti.

FRANSA'NIN ANKARA'YA BİLDİRİMİ ATİNA'YI KARIŞTIRDI

Kathimerini'ye göre Fransız diplomatik makamları, Ankara ve Kahire'ye araştırma faaliyetleri hakkında nota gönderdi.

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ESKİ BAŞBAKAN SAMARAS'TAN MİÇOTAKİS'E ALTI SORU

Eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'i Türkiye'ye yönelik yatıştırma politikası izlemekle suçladı.

To Vima'nın haberine göre Samaras, Fransız gemisi yola çıkmadan önce Ankara'ya diplomatik bildirimde bulunulmasına kimin izin verdiğini sordu.

Fransa'nın Yunanistan adına hareket edip etmediğinin açıklanmasını isteyen Samaras, diplomatik notanın içeriğini kimin onayladığını ve Türk tarafına bildirim yapılmadan önce araştırma gemisinin neden hareket etmediğini de sorguladı.

Samaras, "Türkiye'nin bilgilendirilme talebinin kabul edilmesinin olumsuz sonuçları konusunda uyarmıştım. Ne yazık ki hükümet yatıştırma politikasını seçti" dedi.

"YENİ BİR KARDAK KRİZİ" UYARISI

Samaras, Miçotakis hükümetinin Türkiye ile yürüttüğü diplomatik temasları da hedef aldı.

Eski başbakan, "Miçotakis ve Gerapetritis'in gizli diplomasisi bizi bir başka Madrid'e, bir başka Helsinki'ye ve bir başka Kardak'a sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

Yunan hükümetinin Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin tezleri karşısında taviz verdiğini savunan Samaras, Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği bildirimin ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Samaras ayrıca Atina'nın bu temaslardan haberdar olmaması halinde neden Fransa'ya diplomatik protestoda bulunmadığını sorguladı.

YUNAN DIŞİŞLERİ PARTİ LİDERLERİNİ BİLGİLENDİRİYOR

Kathimerini'nin haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, bugün siyasi parti liderleriyle görüşerek GSI projesindeki gelişmeleri ele alacak.

Görüşmelerin merkezinde Fransa'nın Ankara'ya gönderdiği diplomatik bildirim ve Türk-Yunan ilişkilerindeki son gelişmeler bulunuyor.

Yunan basını Yerapetritis'in Fransız notasının metnini parti liderlerine vermesinin beklenmediğini, çünkü belgenin Atina'nın elinde bulunmadığını hatırlattı.

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