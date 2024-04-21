Türk havacılık sektörüne övgüler yağdı, Avrupalı rakiplerini geçiyor

Türk havacılık sektörünün hızla büyümesi yabancı basının dikkatinden kaçmıyor. Bu kez de ABD merkezli Financial Times ülkedeki havacılık sektörünün hızla gelişerek Avrupalı rakiplerini geride bıraktığı yönünde bir haber kaleme aldı.

Financial Times'in pandemi sonrasında Türkiye'nin havacılık sektörünün hızla büyümesini ve Avrupalı rakiplerini geride bırakmasını konu alan bir haber yazdı. Yazıda, Türk havayolu şirketlerinin pandemi öncesine kıyasla yüzde 10 daha fazla yolcu taşıdığına dikkat çekildi. Bu gelişmenin, Türkiye'nin havacılık sektöründe yaşadığı canlanmayı ve artan talebi yansıttığı ifade edildi.

Financial Times'ın haberine göre, Türkiye'nin önde gelen iki havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları, pandemi öncesine kıyasla yüzde 10 artışla 115 milyon yolcu taşıdı. Ayrıca, Türk havalimanlarının da yolcu sayısında başarılı bir performans sergilediği belirtildi.

TÜRKİYE 3. SIRADA

Resmi Havacılık Rehberi (Official Aviation Guide, OAG) adındaki veri firmasının verilerine göre, İstanbul Havalimanı geçen yıl bölgedeki en yoğun havalimanı oldu ve Türk Hava Yolları, Ryanair ve easyJet'in ardından bölgenin en yoğun üçüncü havayolu şirketi oldu. Bu başarı, Türkiye'nin havacılık sektöründe hızlı bir genişleme yaşayarak Avrupa pazarında etkili bir oyuncu haline gelmesine yol açtı.

Havayolu sektöründeki büyümenin, Türkiye'deki havayolu şirketlerinin ve havalimanlarının altyapı ve filo iyileştirmeleri yapması ve pandeminin ardından hızla kapasiteyi geri kazanmalarıyla gerçekleştiği belirtildi.

Türk Hava Yolları'nın rotalarını ve uçak filosunu genişlettiği, sektör için önemli bir kapasite ölçütü olan Arz Edilen Koltuk (ASK) değerini geçen yıl 2019'a kıyasla yaklaşık yüzde 25 artırdığı, Pegasus Havayolları'nın da benzer şekilde pandemiye rağmen filosunu genişleterek kapasitesini artırdığı belirtildi.

AVRUPA'DA DURUM TAM TERSİ

Türk havacılığının yükselişine karşın, Batı Avrupa'da durum tam tersi bir tabloyu ortaya koyuyor. Bölgedeki büyük ulusal havayolu grupları olan IAG, Air France-KLM ve Lufthansa, pandeminin getirdiği zorluklarla mücadele ederken işlerini yeniden inşa etmeye dikkatli bir şekilde devam ediyorlar. Ancak halen 2019'a göre daha sınırlı seferlerle uçuyorlar.

Londra'daki Heathrow Havalimanı, üçüncü bir pist inşa etmek için uzun yıllardır süren mücadelelerin ardından daha küçültülmüş bir büyüme planına odaklanıyor. Benzer şekilde Hollanda hükümeti, Amsterdam Schiphol'deki uçuş sayısını azaltmak için baskı yapıyor.

Jeopolitik gerginliklere rağmen Avrupalı havayolu şirketleri, Türk havayollarının ve Körfez'deki havayollarının büyümesini artan bir endişeyle izliyorlar. Bu trendin devam edeceği ve yakından takip edileceği tahmin ediliyor.