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Türkiye-AB göç anlaşması ihlalinden Hollanda sorumlu tutuldu, hukuki süreç başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye-AB göç anlaşması ihlalinden Hollanda sorumlu tutuldu, hukuki süreç başlatıldı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnsani yardım kuruluşları, Türkiye-AB göç anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hollanda'ya karşı harekete geçti.

Uluslararası Af Örgütü, Gemi Mültecileri Vakfı ve Küresel Çocuk Savunma Örgütü, 2016 yılında Türkiye ile AB arasında imzalanan Mültecilerin Geri Gönderilmesi Anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hollanda'ya karşı hukuki süreç başlattı.

Hollanda'nın AB dönem başkanlığı sırasında imzalanan anlaşmaya rağmen göçmenler Yunanistan'da sert muameleye maruz kaldı. İnsani yardım örgütleri, ortaya çıkan insan hakları ihlallerinden Hollanda'yı sorumlu tuttu.

Yasal işlem, Türkiye'nin anlaşma çerçevesinde göçmenlerin Avrupa'ya seyahat etmelerini engellemeye yönelik tedbirleri uygulama taahhüdün altını çiziyor. Buna karşılık AB'nin Türkiye'de kalan göçmenlere yardım için 2016 yılında 6 milyar Avro, 2021 yılında ise 3 milyar Avro ayırdığı vurgulanıyor.

Anlaşmaya rağmen göçmenler Yunanistan'da yeterli gıda, barınma, tıbbi ve sıhhi olanaklardan yoksun, hem tehlikeli hem de sağlıksız tesislerde kalmak zorunda bırakıldı. Anlaşmadan sekiz yıl sonra, koşullarda çok az değişiklik olduğunu ve kampların gözaltı merkezlerine benzer sıkı güvenlik protokollerine sahip güvenli tesislere dönüştüğünü kaydeden kuruluşlar, insan ve çocuk hakları ihlalleri raporlarına rağmen Hollanda'nın anlaşmayı ısrarla desteklediğinin altını çiziyor.

Davacılara göre belgeler, Hollanda hükümetinin Yunanistan'ın iltica ve kabul sistemindeki önemli eksikliklerin farkında olmasına rağmen anlaşmanın uygulanmasını hızlandırmakta ısrar ettiğini göstermektedir.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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