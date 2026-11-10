Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında temiz enerji alanında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Dört ülke arasında kurulacak yeşil enerji koridoruyla Azerbaycan'da üretilen yenilenebilir elektriğin Türkiye ve Avrupa pazarlarına taşınması hedefleniyor.

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Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, "Azerbaycan Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzalandı.

Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ile Bulgaristan Enerji Bakanı İva Petrova imza attı.

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'dan tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor

BAYRAKTAR: ELEKTRİĞİN TANAP'I OLACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen COP31, dört ülkeyi temiz enerjide ortak bir vizyon etrafında buluşturan stratejik bir ortaklığa sahne oldu.

Antalya’da Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan hükümetleri arasında Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma'yı imza altına aldık.

2024'te temellerini attığımız ve Nisan 2025’te Bakü’de imzaladığımız mutabakat zaptıyla ilerlettiğimiz iş birliğimizi, bugün hükümetler arası bir anlaşmayla daha güçlü bir zemine taşımış olduk.

'Elektriğin TANAP’ı' olarak nitelendirdiğimiz bu projeyle temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan güzergâhı üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılmasını hedefliyoruz.

Elektrikleşmenin hız kazandığı bir dönemde attığımız bu adım; ülkelerimiz arasındaki enerji bağlarını güçlendirecek, temiz enerji ticaretine yeni imkânlar sunacak ve Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sağlayacaktır.

Dört ülkenin ortak iradesini yansıtan anlaşmanın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'dan tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor

TÜRK DÜNYASININ ENERJİSİ TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA TAŞINACAK

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğine ilişkin de açıklamada bulunan Bayraktar paylaşımında, "Türkiye ve Azerbaycan olarak enerji alanındaki iş birliklerimizi artık projeden uygulamaya taşıyoruz.

Nahçıvan-Türkiye, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Bulgaristan Yeşil Enerji Koridoru ve Karadeniz’in altından Avrupa’ya uzanacak elektrik iletim hatlarıyla Türk dünyasının enerji kaynaklarını Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Dört ülke, temiz elektriğin iletimi ve tedarikinde iş birliği yapacak. Proje kapsamında güvenli ve kesintisiz enerji iletimi için gerekli koşullar belirlenecek, fiber optik iletişim altyapısı da geliştirilecek.

DÖRT ÜLKE ARASINDA YEŞİL ENERJİ KORİDORU

Anlaşmayla Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan yeşil enerji koridorunun geliştirilmesi, bölgesel enerji bağlantılarının güçlendirilmesi ve elektrik iletim güzergâhlarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Dört ülke, temiz elektriğin iletimi ve tedarikinde iş birliği yapacak. Proje kapsamında güvenli ve kesintisiz enerji iletimi için gerekli koşullar belirlenecek, fiber optik iletişim altyapısı da geliştirilecek.

Yeni enerji koridoruyla Azerbaycan'ın yenilenebilir kaynaklardan ürettiği elektriğin Türkiye ve Avrupa pazarlarına ihraç edilmesi, ortak ülkelerin enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve Azerbaycan'ın bölgesel elektrik merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

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