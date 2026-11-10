Bakan Bayraktar: 2040'a kadar 240 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2040'a kadar yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini açıkladı. Bayraktar, "Türkiye olarak ileriye giden yolun elektrifikasyondan geçtiğine inanıyoruz. Elektrifikasyonla birlikte enerji verimliliği, 2040'a kadar toplam 240 milyar dolarlık tasarruf sağlamamıza imkan sağlayacak" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yapılan "COP31 Türkiye-IEA Enerji Bakanları Toplantısı: Değişen Küresel Ortamda Enerji Dönüşümünün Tasarlanması" toplantısında konuştu.

Son dönemde dünya genelinde yaşanan gelişmelere işaret eden Bayraktar, dünyanın iklim hedeflerine ulaşmak amacıyla emisyonları azaltmaya çalışırken aynı zamanda ekonomik büyümeyi ve enerji güvenliğini sağlamaya çalıştığını söyledi.

"MİLLİ ENERJİ 2040" PLANININ DETAYLARI

Bayraktar, enerji güvenliğinin ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak, "Kendimizi adeta mükemmel bir fırtınanın ortasında buluyoruz ve bu durumdan çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Bu krizlere vereceğimiz cevap, tedarik şoklarına karşı kırılganlığımızı azaltırken kalkınmayı da desteklemeli. Türkiye olarak ileriye giden yolun elektrifikasyondan geçtiğine inanıyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar: 2040a kadar 240 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağız

Türkiye'nin enerji sektörüne yönelik uzun vadeli vizyonunu ortaya koyan "Milli Enerji 2040" planını anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Petrol ve doğal gaz talebindeki artışı elektrik talebine yönlendireceğiz. Toplam kurulu gücümüzü 2040'a kadar 128 gigavattan 281 gigavata çıkarmak gibi iddialı bir planımız var. Bu kapasitenin 175 gigavatı rüzgar ve güneş enerjisinden oluşacak. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güçteki payını bugünkü yüzde 63 seviyesinden 2040'a kadar yüzde 77'ye çıkaracağız. Ayrıca, dengeli, güvenilir ve düşük karbonlu bir enerji sisteminin temel unsuru olarak 10 gigavatlık nükleer enerji kapasitesi geliştirmeyi hedefliyoruz."

Bakan Bayraktar, sadece üretim kapasitesini artırmanın yeterli olmayacağını ifade ederek, "Geleceğin enerji sistemi esneklik, depolama ve daha güçlü enterkonneksiyon şebekeleri gerektiriyor. Bu nedenle planımızda 140 gigavatsaatlik batarya depolama kapasitesi ve 15 gigavatlık enterkonneksiyon kapasitesi de yer alıyor. Bu yatırımlar, daha yüksek oranlarda yenilenebilir enerjiyi sisteme entegre etmemizi, sistemin dayanıklılığını güçlendirmemizi ve bölgesel enerji işbirliğini derinleştirmemizi sağlayacak." diye konuştu.

Bakan Bayraktar: 2040a kadar 240 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağız

Verimliliğin de Türkiye'nin enerji stratejisinin temellerinden biri olduğunu dile getiren Bayraktar, "İklim hedeflerine ulaşılabilmesi için küresel enerji verimliliğindeki iyileşme hızının iki kattan fazla artırılması gerekiyor. Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, 2024-2030 döneminde 20,2 milyar dolarlık yatırımın harekete geçirilmesini hedefliyor. Elektrifikasyonla birlikte enerji verimliliği, 2040'a kadar toplam 240 milyar dolarlık tasarruf sağlamamıza imkan sağlayacak." ifadesini kullandı.

"MİLLİ ENERJİ 2040 PLANI, BU GELECEĞE YÖNELİK TAAHHÜDÜMÜZ"

Bakan Bayraktar, bu vizyonun hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan yatırıma dikkati çekerek, "Bu dönüşümün 2040'a kadar yaklaşık 300 milyar dolarlık bir yatırımı gerektireceğini öngörüyoruz. Bu, büyük bir girişim olmakla birlikte aynı zamanda muazzam bir yatırım fırsatı da sunuyor. Gerekli sermayeyi harekete geçirmek için güçlü ortaklıklara, yenilikçi teknolojilere ve öngörülebilir bir yatırım ortamına ihtiyacımız var. Bu yılki COP'un teması da bu açıdan özellikle önem taşıyor. Başarının anahtarı uygulama. Hedefler belirledik, sözler verdik ancak artık bunları hayata geçirme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji güvenliğine de değinen Bayraktar, "Türkiye olarak yalnızca kendi enerji altyapımızı güçlendirmekle kalmayıp bölgesel ve küresel enerji güvenliğine de katkıda bulunarak bu dönüşümde aktif bir rol oynamaya kararlıyız. Enerjinin geleceğinin, iddialı hedefleri gerçekçi politikalar, güçlü altyapı ve etkili uluslararası işbirliğiyle birleştirebilen ülkeler tarafından şekillendirileceğine inanıyorum. Milli Enerji 2040 planı, bu geleceğe yönelik taahhüdümüz." dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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