Türkiye takıntısı Miçotakis'e pahalıya patladı! Önce denizciler, şimdi de halk rest çekti
Türkiye'nin çizdiği kırmızı çizgiler ve Mavi Vatan'daki hamleleri, Atina yönetiminin hesaplarını altüst etmeye devam ediyor.
Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatını yeniden hedef alan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu kez kendi ülkesinden yükselen tepkilerle karşı karşıya kaldı.
Yunan halkının yüzde 73,9'u Türkiye'nin itirazlarına rağmen denizaltı kablosunun döşenmesini isterken, Yunan denizcilerin riskli buldukları araştırma seferine çıkmayı reddetmesi Atina'daki tartışmaları daha da büyüttü.
YUNAN HALKINDAN MİÇOTAKİS'E KABLO BASKISI
1 Kasım'da yayımlanan araştırmada, Yunanistan'ın önce Türkiye ile uzlaşması, ardından kablo döşeme çalışmalarına başlaması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 17,9 oldu.
Katılımcıların yüzde 5'i iki seçeneği de tercih etmezken, yüzde 3,2'si görüş bildirmedi.
ANKETLER NE DİYOR?
Yunan basınında yer alan verilere göre, Pulse araştırma şirketinin 13-15 Eylül 2026 tarihlerinde 1.106 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yüzde 54'ü Türkiye ile ilişkiler konusunda "oldukça veya çok" endişeli olduğunu açıkladı.
Eylül ayında ALCO tarafından gerçekleştirilen bir başka araştırmada ise Yunanların yüzde 51'i Türkiye ile askeri bir olay yaşanması ihtimalinden endişe duyduğunu ifade etti.
Şubat 2026'da yayımlanan GPO araştırmasında katılımcıların yüzde 76,4'ü Türkiye'yi Yunanistan açısından tehdit olarak gördüğünü söyledi.
Aynı ankette halkın yüzde 59,7'si Miçotakis hükümetinin dış politika performansını olumsuz değerlendirirken, yüzde 38,9'u olumlu görüş bildirdi.
YUNANLARIN YÜZDE 59,5'İ YENİ BİR KARDAK KRİZİNİ MUHTEMEL GÖRÜYOR
Öte yandan MRB Hellas araştırmasında, denizaltı kablo projesi nedeniyle Türkiye ile yaşanabilecek olası bir gerilimin 1996'daki Kardak krizine benzer bir krize dönüşmesi ihtimali de soruldu.
Katılımcıların yüzde 59,5'i böyle bir krizi muhtemel gördü.
Araştırmada halkın yüzde 65,6'sı Miçotakis hükümetinin kablo projesindeki tutumunu "çekingen" olarak değerlendirirken, yüzde 23,4'ü hükümetin kararlı davrandığını düşündüğünü söyledi.
Kablo projesinin başarısız olması durumunda katılımcıların yüzde 39,8'i Yunan hükümetini, yüzde 28,3'ü ise Avrupa Birliği'ni sorumlu tuttu.
Yunan halkının yüzde 55'i hükümetin Türkiye politikasını onaylamadığını, yüzde 36'sı ise desteklediğini ifade etti.
MİÇOTAKİS TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASINI HEDEF ALDI
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise 2 Kasım'daki Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yunanistan merkezli Proto Thema'nın haberine göre Miçotakis, Türkiye-Libya anlaşması kapsamındaki deniz yetki alanı iddialarını reddetti.
Miçotakis, "Deniz Hukuku'na aykırı olan keyfi iddiaların hiçbir geçerliliği yoktur. Bunlar fiilî durum yaratmaz ve ulusal planlarımızı altüst etmez" dedi.
YUNAN DENİZCİLER SEFERE ÇIKMAYI REDDETMİŞTİ
Öte yandan Türkiye ile Yunanistan arasında tartışmalara konu olan denizaltı kablo projeleri, daha önce Yunan araştırma gemisi Aigaion'un mürettebatının kararıyla gündeme gelmişti.
Yunanistan Deniz Araştırmaları Merkezi (ELKETHE) bünyesindeki geminin mürettebatı, Girit-İsrail ve Güney Kıbrıs-İsrail bağlantılı araştırma görevine güvenlik endişeleri nedeniyle katılmayı reddetmişti.
PEMEN ve STEFENSON denizcilik sendikaları, mürettebatın kararını destekleyerek hükümeti denizcilerin güvenliğini tehlikeye atmakla suçlamıştı.
MİÇOTAKİS HÜKÜMETİNE TEPKİ YAĞDI: "BAŞARISIZLIĞIN TANIMI"
Miçotakis hükümetine yönelik eleştiriler yalnızca denizaltı kablo projesiyle sınırlı kalmadı. Yunanistan'ın eski başbakanları Antonis Samaras ve Kostas Karamanlis de Libya'nın Türkiye ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin gelişmeler nedeniyle Atina yönetimini eleştirdi.
Samaras, Miçotakis hükümetini hedef alarak "Libya, başarısızlığın tanımıdır" dedi.
FRANSA'DAN KABLO PROJESİNİ ERTELEME TALEBİ İDDİASI
Yunan basınında yer alan haberlere göre Fransa, Libya Temsilciler Meclisi'nin 20 Ekim'de Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını onaylamasının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yeniden değerlendirmek istedi.
Ta Nea gazetesinin haberine göre Paris yönetimi, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında planlanan Great Sea Interconnector (GSI) elektrik bağlantı projesinin ertelenmesini talep etti.
Atina yönetiminin ise Fransa'nın bu talebine karşı çıktığı öne sürüldü.