Türkiye takıntısı Miçotakis'e pahalıya patladı! Önce denizciler, şimdi de halk rest çekti

ANKETLER NE DİYOR?

Yunan basınında yer alan verilere göre, Pulse araştırma şirketinin 13-15 Eylül 2026 tarihlerinde 1.106 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yüzde 54'ü Türkiye ile ilişkiler konusunda "oldukça veya çok" endişeli olduğunu açıkladı.

Eylül ayında ALCO tarafından gerçekleştirilen bir başka araştırmada ise Yunanların yüzde 51'i Türkiye ile askeri bir olay yaşanması ihtimalinden endişe duyduğunu ifade etti.

Şubat 2026'da yayımlanan GPO araştırmasında katılımcıların yüzde 76,4'ü Türkiye'yi Yunanistan açısından tehdit olarak gördüğünü söyledi.

Aynı ankette halkın yüzde 59,7'si Miçotakis hükümetinin dış politika performansını olumsuz değerlendirirken, yüzde 38,9'u olumlu görüş bildirdi.