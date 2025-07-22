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Türkiye'den Süveyda'ya yardım eli! Türk Kızılay insani yardım gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye&#039;den Süveyda&#039;ya yardım eli! Türk Kızılay insani yardım gönderdi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, Bedevi Arap aşiretleri ile Dürziler arasında silahlı çatışmaların yaşandığı Suriye'nin Süveyda iline yardım eli uzattı. Türk Kızılay tarafından göç eden sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Suriye'nin Süveyda kentinde Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar yaşanmıştı. Süveyda'ya giden Suriye ordusunu hedef alan İsrail, aynı zamanda Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığına saldırı düzenlemişti. 

Süveyda'da gerilim devam ederken Türkiye'den yardım eli uzandı.

Türkiye'den Süveyda'ya yardım eli! Türk Kızılay insani yardım gönderdi - 1. Resim

2 TIR İNSANİ YARDIM SÜVEYDA'DA

Türk Kızılay tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda kolisi, hazır gıda, su ile çocuk bezi bulunan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye Kızılayına teslim edildi.

Yardımların en kısa sürede Süveyda'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Türkiye'den Süveyda'ya yardım eli! Türk Kızılay insani yardım gönderdi - 2. Resim

YARDIMLAR ARTACAK

AA muhabirine bilgi veren Türk Kızılay yetkilileri, yardım faaliyetlerinin Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ile yakın koordinasyon içinde yürütüldüğünü, bölgede ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yeni bir sevkiyat planı üzerinde çalışıldığını ve ilerleyen günlerde bölgeye yönelik yardımların artırılmasının planlandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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