Türkiye savunma sanayiinde yeni bir dönem başlıyor. MKE ile İtalyan MES S.p.A. arasında ortak mühimmat üretim anlaşması imzalandı. İki ülke teknoloji, Ar-Ge ve üretimde güçlerini birleştiriyor.

Mutabakat kapsamında iki ülke; mühimmat üretimi, Ar-Ge projeleri, teknoloji transferi ve üretim kalitesinin artırılması gibi alanlarda birlikte çalışacak. Sürecin savunma sanayiinde karşılıklı kapasiteyi ciddi biçimde yükseltmesi bekleniyor.

ORTAK ÜRETİM MODELLERİ YENİ BİR GÜVENLİK ALANI OLUŞTURACAK

Anlaşmayla birlikte MKE ve MES S.p.A., mühimmat üretim süreçlerinde ortak projeler geliştirecek. Teknolojik bilgi paylaşımı, ortak üretim hatlarının kurulması ve iki ülkenin savunma birikiminin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Savunma sanayii kaynakları, bu iş birliğinin Türkiye’nin Avrupa ile savunma odaklı entegrasyonunu güçlendireceğini ifade etti.

Özellikle mühimmat, balistik ve ileri malzeme konularında ortak çalışmalara öncelik verilecek.

Küresel SİHA pazarının lider firması Baykar ile dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo arasında imzalanan işbirliği anlaşması, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nde gerçekleştirilen törenle karşılıklı teslim edildi.

AVRUPA’DA GÜVENLİK DENGESİ DEĞİŞİYOR

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, Avrupa’nın güvenlik mimarisinde köklü değişikliklere yol açtı.

NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri, savunma harcamalarını hızla artırırken, “ReArm Europe” programı gibi yeni dev bütçeli askeri girişimler gündeme geldi. Avrupa, ABD’ye bağımlılığı azaltmak için alternatif ortaklara yönelmekte.

Bu süreçte Türkiye, NATO üyesi oluşu, coğrafi konumu ve sahada test edilmiş savunma sistemleri sayesinde kritik bir aktör haline geldi.

Avrupa’nın birçok ülkesi, Türkiye ile savunma alanındaki ikili iş birliklerini stratejik bir fırsat olarak görüyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Avrupa hükümetlerini yalnızca ulusal düzeyde değil, NATO ve Avrupa Birliği gibi daha geniş güvenlik çerçevelerinde de savunma stratejilerini yeniden düşünmeye itti. On yıllardır Avrupa güvenliği büyük ölçüde NATO’ya, özellikle de ABD’nin liderliğine dayanmaktaydı. Ancak Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşü, Washington’un güvenilir bir güvenlik garantörü olup olmadığı yönündeki eski endişeleri yeniden gündeme getirdi. (istanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü)

İTALYA–TÜRKİYE YAKINLAŞMASI BÜYÜYOR: BAYKAR, LEONARDO VE ORTAK ÜRETİM MODELİ

Türkiye–İtalya hattında savunma iş birliği son dönemde hız kazandı. Baykar’ın İtalya’nın köklü savunma firması Piaggio Aerospace’i satın alması ve Leonardo ile yüzde 50–50 ortaklıkla yeni bir İHA girişimi kurması bu yakınlaşmanın en dikkat çeken adımları arasında.

TUSAŞ’ın hava platformları ve Baykar’ın insansız sistemlerdeki başarısı, iki ülkenin ortak savunma vizyonunu güçlendiriyor. İtalya’nın Türk İHA teknolojisine yönelik ilgisinin artması, Avrupa’da Türkiye ile iş birliği modelinin yaygınlaşabileceği yorumlarına neden oldu.

AB İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ TARTIŞMALARI: TÜRKİYE İÇİN ŞANS MI, SINIR MI?

AB’nin savunma çerçeveleri içinde Türkiye’nin rolü yıllardır tartışılıyor. PESCO ve Avrupa Savunma Fonu gibi programlara kurumsal katılım sınırlı olsa da Türkiye; İtalya, Polonya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerle ikili savunma projelerini hızla büyütüyor.

Uzmanlara göre Avrupa, kaliteli ve maliyet etkin savunma üretimi için Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor. Ancak bazı üye ülkelerle yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle kurumsal entegrasyon kısa vadede zor görünüyor.

Buna rağmen, mühimmat iş birliği gibi esnek ve ikili anlaşmaların artması, Türkiye’nin Avrupa savunma zincirindeki rolünü fiilen güçlendirmekte.

