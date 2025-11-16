Gaziantep’te 18 yaşından küçük üç kişinin pompalı tüfekle rastgele ateş açtığı anlar sosyal medyada yayıldı, ekipler harekete geçti. Çocuk yaştaki şüpheliler yakalanırken, olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi.

Gaziantep’te 18 yaşından küçük üç kişinin ellerindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtıkları anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin çevredeki binaları umursamadan ateş ettikleri görüldü.

Görüntülerin yayılmasının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, pompalı tüfekle ateş ettikleri anlar kaydedilen üç şüpheli tespit edilerek yakalandı. Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği tarafından “gereği yapıldı” notuyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“15.11.2025 tarihinde sosyal medyada paylaşılan pompalı tüfek gösterisi ve havaya ateş açma görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmiş, Asayiş Şube, Çocuk Şube ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu olayla bağlantılı üç şahıs, kullanılan tüfekle birlikte yakalanmıştır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir.”

SİNEM ERYİLMAZ

