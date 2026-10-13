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Dünya

Türkiye'nin imzaladığı savunma anlaşmasına Mısır talip! Bakan duyurdu

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke savunma anlaşmasına katılmayı ciddi şekilde değerlendirdiklerini açıkladı.

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) yıllık toplantıları sırasında Bloomberg'e konuştu.

Abdulati, ağustos ayında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke'de imzalanan üçlü savunma anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mısır'ın anlaşmaya katılıp katılmayacağına ilişkin değerlendirmesinde Abdulati, konunun "Mısır tarafı tarafından ciddiyetle değerlendirildiğini" söyledi.

Mısır'ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ile yakın ilişkilere sahip olduğunu belirten Abdulati, bölgesel güvenlik iş birliğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiyenin imzaladığı savunma anlaşmasına Mısır talip! Bakan duyurdu
Başlık ResmiTürkiyenin imzaladığı savunma anlaşmasına Mısır talip! Bakan duyurdu

"SUUDİLER NE TALEP EDERSE CEVAP VERECEĞİZ"

Suudi Arabistan'ın Husi saldırılarının hedefi olmasının ardından Kahire yönetiminin tutumunu açıklayan Abdulati, "Suudiler ne talep ederse, elbette cevap vereceğiz. Hiçbir çekince duymaksızın her türlü desteği sağlıyoruz." dedi.

Türkiyenin imzaladığı savunma anlaşmasına Mısır talip! Bakan duyurdu
Başlık ResmiTürkiyenin imzaladığı savunma anlaşmasına Mısır talip! Bakan duyurdu

RİYAD ALEV ALEV

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, hafta sonu iki ayrı saldırının hedefi oldu.

Saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybederken 300'den fazla kişi yaralandı.

Ülkenin doğusundaki Dammam kentinde bulunan bir havalimanı da vuruldu.

Türkiyenin imzaladığı savunma anlaşmasına Mısır talip! Bakan duyurdu
Başlık ResmiTürkiyenin imzaladığı savunma anlaşmasına Mısır talip! Bakan duyurdu

MISIR MEKKE SAVUNMA ANLAŞMASINA NEDEN İLGİ DUYUYOR?

Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki güçlerin, Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla başlattığı operasyonun ardından çatışmalar şiddetlendi.

Operasyonun hedefleri arasında küresel enerji ve deniz ticareti açısından kritik öneme sahip Babülmendep Boğazı çevresi de bulunuyor.

Mısır ise Babülmendep çevresindeki güvenlik sorunlarının Süveyş Kanalı üzerinden yapılan deniz ticaretini etkilemesi nedeniyle bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

İSRAİL'İN EN BÜYÜK KABUSU GERÇEK Mİ OLUYOR?

Mısır'ın Mekke savunma anlaşmasına katılımı gündemdeyken İsrail basınında da Türkiye'nin bölgesel etkisine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

İsrail merkezli Behadrei Haredim haber sitesinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan savunma iş birliğinin Mısır ve Suriye'nin muhtemel katılımıyla daha geniş bir bölgesel güvenlik yapısına dönüşebileceği belirtildi.

Türkiye'nin imzaladığı savunma anlaşmasına Mısır talip! Bakan duyurdu
Başlık ResmiTürkiye'nin imzaladığı savunma anlaşmasına Mısır talip! Bakan duyurdu

Analizde, Husi saldırılarının Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle askeri iş birliğini derinleştirmesine imkan sağlayabileceği savunuldu. Ankara'nın savunma sanayii, insansız hava araçları ve operasyonel deneyimiyle bölgedeki güvenlik ortaklıklarında daha büyük rol üstlenebileceği ifade edildi.

İsrail basınındaki değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Eğer Mekke İttifakı taahhütlerini koordineli bir eylem mekanizmasına dönüştürmeyi başarırsa ve Mısır ile Suriye gerçekten de bu ittifaka entegre olursa Türkiye, önemli askeri ve siyasi ağırlığa sahip yeni bir savunma alanı oluşturabilir"

Suriye katılımının Şam yönetiminin bölgesel güvenlik ilişkilerini geliştirmesine de katkı sağlayabileceği kaydedildi.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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