Türklerin vizesiz gittiği ülkeden yeni karar! Cebinizi etkileyecek

Dünyanın en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden Tayland, yabancı turistlere yönelik yeni vergi uygulaması için hazırlıklarını sürdürüyor. 2027'nin ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan uygulamayla ülkeye gelen turistlerden 450 baht (yaklaşık 656,94 TL) ücret alınması öngörülüyor. Verginin uçak biletlerine dahil edilmesi de masadaki seçenekler arasında.

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Tayland'a tatil planlayan Türk turistlerin seyahat bütçesini etkileyecek yeni vergi düzenlemeleri gündemde. Ülke, yabancı ziyaretçilerden 450 bahtlık turizm vergisi almaya hazırlanırken, şimdi de hava yoluyla ülkeden ayrılan yolcular için 1.000 bahtlık çıkış vergisini tartışıyor.

Yeni çıkış vergisi teklifinde vatandaşlık ayrımı yapılmıyor. Tasarı mevcut haliyle yasalaşırsa Tayland'dan uçakla ayrılan Türk vatandaşları da 1.000 bahtlık vergiyi ödemek zorunda olacak.

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450 BAHTLIK TURİZM VERGİSİ 2027'DE GÜNDEMDE

Yerel basında yer alan bilgilere göre Tayland, yabancı turistlerden alınması planlanan 450 bahtlık (yaklaşık 656,94 TL) turizm vergisini 2027'nin ilk çeyreğinde uygulamaya koymayı hedefliyor.

Ücretin nasıl tahsil edileceği konusunda ise çalışmalar devam ediyor. Verginin doğrudan uçak bileti fiyatına dahil edilmesi seçenekler arasında bulunurken, ödeme için mobil uygulama, internet sitesi veya terminallerin kullanılması da değerlendiriliyor.

Turizm vergisinden elde edilecek gelirin bir bölümünün turizm altyapısının geliştirilmesi ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara aktarılması planlanıyor.

1.000 BAHTLIK ÇIKIŞ VERGİSİ MASADA

Tayland'da gündeme gelen ikinci düzenleme ise yalnızca yabancı turistleri değil, ülkeden hava yoluyla ayrılan tüm yolcuları ilgilendiriyor.

Tayland Gelir Dairesinin kamuoyunun görüşüne açtığı tasarıya göre, uyruğuna bakılmaksızın ülkeden uçakla ayrılan yolculardan kişi başına 1.000 baht çıkış vergisi alınması öngörülüyor.

Tasarıdaki yasal üst sınır ise çıkış başına 5.000 baht olarak belirlendi. İlk aşamada kara ve deniz yoluyla ülkeden ayrılanlardan vergi alınması planlanmıyor.

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VERGİ UÇAK BİLETİNE EKLENECEK

Tasarı mevcut haliyle kabul edilirse 1.000 bahtlık çıkış vergisinin çoğunlukla havayolları veya bilet acenteleri tarafından uçak bileti satın alınırken tahsil edilmesi planlanıyor.

Bilet düzenlenmediği veya ödemenin havayolu ya da acente aracılığıyla yapılmadığı durumlarda ise Gelir Dairesinin belirleyeceği farklı bir ödeme yöntemi kullanılacak.

KİMLER MUAF OLACAK?

Tasarıda bazı yolcular için muafiyet de öngörülüyor. İki yaş ve altındaki çocukların yanı sıra belirlenen transit alanlardan ayrılmayan uluslararası transit yolcular ve bazı aktarmalı yolcuların vergiden muaf tutulması planlanıyor.

Resmi devlet misafirleri, belirli diplomatik ve resmi heyetler ile görev kapsamında ücretsiz seyahat eden mürettebatın da muafiyet kapsamında bulunması öngörülüyor.

ÖDEMEYENE İKİ KAT CEZA

Teklifte vergisini ödemeyen veya tahsil ettiği vergiyi ilgili kuruma aktarmayanlar için de yaptırımlar yer alıyor. Ödenmesi gereken verginin iki katına kadar ceza uygulanmasının yanı sıra, ödenmeyen tutar üzerinden aylık yüzde 1,5 ek ücret alınabilecek.

Vergiden kaçınmak amacıyla yanlış beyanda bulunulması veya sahte belge kullanılması halinde ise cezai yaptırımlar uygulanabilecek.

HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİ

1.000 bahtlık çıkış vergisi henüz kesinleşmiş değil. Gelir Dairesinin teklifi 30 Eylül-29 Ekim 2026 tarihleri arasında kamuoyu görüşüne açık tutuluyor.

Tasarı yasalaşırsa düzenleme 180 gün sonra yürürlüğe girecek. Kanun yürürlüğe girmeden önce biletini satın alan yolcular ise seyahatleri daha sonraki bir tarihte gerçekleşse bile yeni çıkış vergisinden muaf olacak.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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