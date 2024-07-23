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Uçağının Esenboğa’ya indiği düşünülüyor: Rus İstihbarat Başkanı Ankara'da mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uçağının Esenboğa’ya indiği düşünülüyor: Rus İstihbarat Başkanı Ankara&#039;da mı?

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rus Dış İstihbarat (SVR) Başkanı Sergey Naryshkin'i taşıyan uçağın Ankara’ya indiği ileri sürüldü.

Güvenlik ve istihbarat uzmanlarından edinilen bilgiye göre; Rus Dış İstihbarat (SVR) Başkanı Sergey Naryshkin’i taşıdığı değerlendirilen Special Flight Detachment bağlısı bir uçak Moskova'dan Ankara'ya geldi.

Uçağının Esenboğa’ya indiği düşünülüyor: Rus İstihbarat Başkanı Ankara'da mı? - 1. Resim

SON ZİYARETİ 2022'DEYDİ

Sergey Naryshkin son olarak haziran ayında Rusya'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüş, son Türkiye ziyaretini ise 2022 yılında gerçekleştirmişti.

Naryshkin, bu ziyarette CIA Direktörü William Burns ile Ankara'da bir araya gelmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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