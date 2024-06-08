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Ukrayna, Herson'u vurdu: 22 ölü, 15 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ukrayna, Herson&#039;u vurdu: 22 ölü, 15 yaralı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ukrayna ordusunun Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

2 seneyi aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında kanlı bir gece yaşandı. Bu kez Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Herson'u hedef aldı.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya tarafından Herson'a atanan Vali Vladimir Saldo sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda, Ukrayna güçlerinin Sadovoye köyündeki bir mağazayı iki kez vurduğunu, 2'si çocuk 22 sivilin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır olmak üzere 15 kişinin de yaralandığını aktardı. Saldo, ilk saldırıda Fransız hava bombası, ikinci saldırıda ise ABD yapımı HIMARS füzesi kullanıldığını belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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