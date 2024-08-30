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Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düşmüştü! Zelenskiy Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk'u görevden aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ukrayna&#039;da F-16 savaş uçağı düşmüştü! Zelenskiy Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk&#039;u görevden aldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın 4 Ağustos'ta teslim aldığı F-16 savaş uçaklarından biri düştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaşanan olay sonrası Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk'u görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk'u görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Oleşçuk'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da "Tsentr (Merkez)" Hava Komutanlığı Komutanı Anatoliy Krivonojka'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini geçici olarak yerine getireceği aktarıldı.

Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerdeki önceliklerini açıkladı

Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanı'nı değiştirmeye karar verdiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm askeri pilotlarımıza, mühendislerimize, mobil atış grupları ve hava savunma birimlerindeki askerlerimize son derece minnettarım. Ukrayna için gerçekten sonuç almak için savaşan herkese (minnettarım). Aynı şeyi komuta kademesinde de yapmalıyız, daha da güçlenmeliyiz. İnsanlara, personele, tüm askerlerimize iyi bakmalıyız."

UKRAYNA'NIN TESLİM ALDIĞI F-16 DÜŞTÜ

Ukrayna'da 26 Ağustos'ta ABD yapımı bir F-16 savaş uçağının düştü. 

Ukrayna'nın uzun uğraşlar sonrası aldığı ABD yapımı F-16 savaş uçaklarından birisi Rusya'nın füze saldırısında düştü. İlk seferinde düşen uçakta pilot hayatını kaybederken ABD'li yetkililer uçağın saldırı sonucu değil pilot hatasından düştüğünü öne sürdü. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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