Ukrayna'dan Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesine roketatarlı saldırı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Nisan 2024 15:40 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 15:48 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Ukrayna, 2 yılın geride kaldığı savaşta Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesine çok namlulu roketatarlarla saldırdı. Saldırı sonucu 10 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.