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Ukrayna'dan Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesine roketatarlı saldırı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ukrayna&#039;dan Rusya&#039;nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesine roketatarlı saldırı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna, 2 yılın geride kaldığı savaşta Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesine çok namlulu roketatarlarla saldırdı. Saldırı sonucu 10 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın yasa dışı şekilde ilhak ettiği Zaporijya bölgesindeki Tokmak kentine gece çok namlulu roketatar saldırısı düzenledi.

Zaporijya bölgesinin sözde valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırı sonucunun 10 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

BAZI EVLER YIKILDI

Saldırı sonucu 5 evin kısmen yıkıldığını belirten Balitskiy, olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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