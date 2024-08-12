Ukrayna'nın bombaları Rusya'nın ekonomisini de vurdu: Ruble 1 haftada yüzde 4,1 değer kaybetti

Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldırmasıyla Rus rublesi dolar karşısında yüzde 4,1 değer kaybetti. Bölgede 1 haftadır süren saldırılar nedeniyle dolar/ruble paritesi 90,5 seviyesine yükseldi.

Rusya karşısında 2022'den bu yana ilk kez saldırıya geçen Ukrayna, Rus ekonomisine de bomba gibi düştü.

Haftanın ilk işlem gününde ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 4,1 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 90,5 seviyesine yükseldi.

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 7 gündür devam ediyor.

Rus askeri güçleri, Kursk bölgesine giren Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ederken, Ukrayna birliklerinin ilerleyerek bölgedeki bazı yerleşim birimlerini aldığı iddia edildi.

"YANGINI RUSYA ÇIKARDI" İDDİASI

Kursk'ta durum "federal acil" seviyeye yükseltilirken, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edilmişti.

Öte yandan, Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını bildirmişti.

Rus yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve radyasyon tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise santralde çıkan yangın için "Rusya tarafından çıkarıldı" ifadesini kullanmıştı.