Putin'den Kursk saldırısına ilişkin ilk açıklama: Ukrayna'ya cevabını vereceğiz

Rusya Güvenlik Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında toplandı. Putin toplantıda, Rus güçlerinin Ukrayna saldırısına karşılık vereceğini ilan etti. Ukrayna'nın savaş alanında Rus ilerlemesini yavaşlatmaya çalıştığını belirten Putin, "Rus güçleri cephe hattı boyunca ilerliyor" diye konuştu.

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 7 gündür devam ediyor.

Ukrayna birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerlemesi Putin yönetimini tedirgin etmiş Zelensky'nin sınır ötesi mesajı vermesi sonrası bölgenin durumu "federal acil" seviyeye yükseltilirken Rus lider, Güvenlik Konseyi ile acil toplantı yapmıştı.

Rus askeri güçleri, Kursk bölgesine giren Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ederken, Ukrayna birliklerinin ilerleyerek bölgedeki bazı yerleşim birimlerini aldığı iddia edildi.

"KURSK SALDIRISINA CEVAP VERİLECEK"

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim artarken, Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına sınır ötesi saldırı başlatmasının ardından Güvenlik Konseyi'ni topladı. Toplantıda Ukrayna'nın Kursk saldırısı ve 7 gündür sınırda devam eden çatışmalar görüşüldü.

Rusya lideri Putin'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Rus güçleri cephe hattı boyunca ilerliyor.

Ukrayna'nın Kursk saldırısına cevap verilecek.

Öte yandan, Rusya’nın Kursk Bölgesi Valisi Smirnov'dan da "Bölgedeki durum zor. 28 yerleşim birimi düşmanın (Ukrayna) kontrolünde bulunuyor." açıklaması geldi.

RUS RUBLESİ DEĞER KAYBETTİ

Dolar/ruble paritesi, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine başlattığı saldırının bir haftadır sürmesiyle bugün 90 seviyesinin üzerine çıktı.

Haftanın ilk işlem gününde ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 4,1 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 90,5 seviyesine yükseldi.

RUSYA UKRAYNA'NIN TEÇHİZATLARINI VURMUŞTU

Rusya, Kursk Oblast'ı yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri ekipmanlarının bulunduğu bölgeye füze saldırısı başlattı. Saldırı sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savaş teçhizatı imha edildi.

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ ÇATIŞMA 7. GÜNÜNDE

6 Ağustos'ta Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a girmesinin ardından 1 hafta geçti.

Kursk'ta durum "federal acil" seviyeye yükseltilirken, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edilmişti.

Öte yandan, Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını bildirmişti.

Rus yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve radyasyon tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise santralde çıkan yangın için "Rusya tarafından çıkarıldı." ifadesini kullanmıştı.