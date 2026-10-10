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Yer yerinden oynadı! 7,7'lik depremde şehir haritadan silindi, 27 yaralı var

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Yer yerinden oynadı! 7,7'lik depremde şehir haritadan silindi, 27 yaralı var

Orta Amerika ülkesi Panama'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, kentleri enkaza çevirdi.

Binaların yıkıldığı, yolların çöktüğü felakette en az 27 kişi yaralandı. 

Ülke genelinde 80'den fazla artçı sarsıntı kaydedilirken bir kasabayla kara yolu bağlantısı tamamen kesildi. Depremin ardından ortaya çıkan yıkım dron kameralarıyla görüntülendi.

Yer yerinden oynadı! 7,7'lik depremde şehir haritadan silindi, 27 yaralı var

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 8,0'DAN 7,7'YE DÜŞÜRÜLDÜ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin yerel saatle 12.56'da meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssünün Herrera eyaletindeki Pitaloza Arriba kasabasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

USGS, ilk olarak 8,0 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü daha sonra 7,7 olarak güncelledi.

Depremin ardından Doğu Pasifik için tsunami uyarısı yayımlandı ancak uyarı daha sonra kaldırıldı.

Yer yerinden oynadı! 7,7'lik depremde şehir haritadan silindi, 27 yaralı var

PANAMA DEVLET BAŞKANI: BÜYÜK BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkede meydana gelen yıkımın boyutuna ilişkin açıklamasında, “Büyük bir felaketle karşı karşıyayız” dedi.

Bazı yolların tamamen çöktüğünü belirten Mulino, afet müdahale çalışmalarını koordine etmek amacıyla Penonome kentine gitti.

Depremin merkez üssünden yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki başkent Panama City'de de panik yaşandı. Vatandaşlar, şiddetli sarsıntının ardından yüksek katlı binalardan dışarı koştu.

Yer yerinden oynadı! 7,7'lik depremde şehir haritadan silindi, 27 yaralı var

15 ÖĞRENCİ YARALANDI, SAHRA HASTANESİ KURULDU

Anadolu Ajansının aktardığına göre, Panama İçişleri Bakanı Dinoska Montalvo, Penonome kentindeki Alberto Zuniga Okulu'nda 15 öğrencinin hafif yaralandığını açıkladı.

Montalvo, yıkılan bir otelde can kaybı yaşanmadığını ve ülke genelinde kayıp ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Depremin ardından çekilen görüntülerde hasar gören binalar, enkaz altında kalan araçlar ve duvarları çatlayan bir kilise yer aldı.

Bölgede kurulan sahra hastanesinde yaralıların tedavi edildiği görüldü.

Yer yerinden oynadı! 7,7'lik depremde şehir haritadan silindi, 27 yaralı var

BİR KASABANIN DIŞ DÜNYAYLA BAĞLANTISI KESİLDİ

Panama Sağlık Bakanı Fernando Boyd, depremden en fazla Herrera, Cocle ve Los Santos eyaletlerinin etkilendiğini açıkladı.

Los Santos eyaletindeki Tonosi kasabasının dış dünyayla bağlantısının tamamen kesildiğini belirten Boyd, "Karadan gitmek imkânsız olduğu için oraya havadan nasıl ulaşabileceğimizin yollarını arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Panama City Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatılırken çok sayıda uçuş tedbir amacıyla başka havalimanlarına yönlendirildi.

Panama Kanalı İdaresi ise Atlas ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan kanaldaki gemi trafiğinin depremden etkilenmediğini ve faaliyetlerin normal şekilde sürdüğünü duyurdu.

Yer yerinden oynadı! 7,7'lik depremde şehir haritadan silindi, 27 yaralı var

80'DEN FAZLA ARTÇI SARSINTI

Yerel yer bilimleri enstitüsü, ana depremin ardından 80'den fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Artçı depremlerden birinin büyüklüğü 6,0'ın üzerinde oldu.

Eski Panama Devlet Başkanı Ricardo Martinelli, Veraguas eyaletinin Sona kasabasında bulunan evinin çöktüğünü gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Penonome kentindeki bir kilise ile otelin de ağır hasar gördüğü belirtildi.

Eğitim Bakanlığı, ülke genelindeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yer yerinden oynadı! 7,7'lik depremde şehir haritadan silindi, 27 yaralı var

Devlet Başkanı Mulino, vatandaşlara sakin kalma çağrısı yaparak hasarın boyutlarının belirlenmesi için rapor hazırlanmasını istedi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama hükümetinin talebi üzerine yardım için kaynakların ve personelin harekete geçirildiğini açıkladı.

Kolombiya, Ekvador ve Guatemala liderleri de Panama'ya dayanışma mesajları göndererek yardım teklifinde bulundu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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