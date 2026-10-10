Yer yerinden oynadı! 7,7'lik depremde şehir haritadan silindi, 27 yaralı var

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 8,0'DAN 7,7'YE DÜŞÜRÜLDÜ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin yerel saatle 12.56'da meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssünün Herrera eyaletindeki Pitaloza Arriba kasabasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

USGS, ilk olarak 8,0 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü daha sonra 7,7 olarak güncelledi.

Depremin ardından Doğu Pasifik için tsunami uyarısı yayımlandı ancak uyarı daha sonra kaldırıldı.