Galatasaray-Barcelona bilet fiyatları ve satış takvimi, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına kısa süre kala taraftarların gündemine girdi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele öncesinde kategori fiyatları ve öncelikli satış tarihleri açıklandı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci maçında Barcelona’yı İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. UEFA fikstürüne göre sarı-kırmızılıların Barcelona karşılaşması 13 Ekim Salı günü oynanacak. Galatasaray Kulübü de Kasımpaşa maçı sonrasında takımın Barcelona mücadelesine hazırlanacağını duyurdu. Karşılaşmaya günler kala bilet fiyatları ile farklı taraftar grupları için uygulanacak satış takvimi de belli oldu.

GALATASARAY-BARCELONA BİLET FİYATLARI

Galatasaray-Barcelona maçının biletleri farklı tribün kategorilerine göre satışa sunulacak. En düşük fiyat 11. kategoride 2.800 TL olarak belirlenirken 10. kategori 3.500 TL olacak. Üst kategorilerde fiyatlar kademeli şekilde yükselirken Premium kategorisinin satış fiyatı 75 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bilet ücretlerine Passo hizmet bedeli de dahil edilirken tüm kategorilerin yemeksiz olduğu bildirildi.

Premium 75.000 TL

Delux 70.000 TL

Lux 67.500 TL

Classic 65.000 TL

1. Kategori 50.000 TL

2. Kategori 45.000 TL

3. Kategori 40.000 TL

4. Kategori 35.000 TL

5. Kategori 30.000 TL

6. Kategori 25.000 TL

7. Kategori 22.500 TL

8. Kategori 15.000 TL

9. Kategori 13.000 TL

10. Kategori 3.500 TL

11. Kategori 2.800 TL

Galatasaray-Barcelona bilet fiyatları belli oldu! Biletler ne zaman satışa çıkacak?

GALATASARAY-BARCELONA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray-Barcelona biletlerinin satışında iki aşamalı bir takvim uygulanacak. İlk satış dönemi 10 Ekim 2026 Cumartesi saat 11.00’de başladı ve GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine ayrıldı. GS logolu Passo Taraftar Kartı sahipleri için bilet satışı ise 11 Ekim Pazar günü saat 11.00’de başlayacak. Biletler Passo uygulaması ve passo.com.tr üzerinden satın alınabilecek.

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