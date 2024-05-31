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Ülke bu boşanma davasını konuşuyor: İş adamı eski eşine 1 milyar dolar ödeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ülke bu boşanma davasını konuşuyor: İş adamı eski eşine 1 milyar dolar ödeyecek
Güney Kore, Boşanma Davası, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Kore'nin eski devlet başkanının kızı ile ülkenin en büyük ikinci holdinginin başkanı boşandı. Mahkeme iş adamının 1 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi. 

Son yılların en büyük boşanma davası Güney Kore'de gerçekleşti. Güney Kore mahkemesi, eski Devlet Başkanı Roh Tae-wu'nun tek kızı olan Roh So-young ile ülkenin en büyük ikinci holdingi SK Group'un Başkanı Chey Tae-won arasındaki boşanma davasında kararı açıkladı.

Mahkeme, Chey'in 1988 yılında evlendiği ve birlikte 3 çocuk sahibi olduğu eski eşi Roh'a yaklaşık 1,45 milyon dolar nafakaya ek olarak mal paylaşımı kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar ödemesine hükmetti.

SERVETİNİN YÜZDE 35'İNİ VERECEK

Kararın, ülke tarihinin en büyük boşanma davası olduğu belirtildi.

Mahkeme, Roh'un bağlantılarının SK Group'un büyümesine katkı sağladığını vurgulayarak, serveti 3 milyar doları bulan Chey'in malvarlığının yaklaşık yüzde 35'ini eski eşine devretmesi gerektiğine hükmetti.

Ülke bu boşanma davasını konuşuyor: İş adamı eski eşine 1 milyar dolar ödeyecek - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Chey'in 2015'te evlilik dışı ilişkisinden bir çocuğu olduğunun ortaya çıkmasının ardından çift boşanma sürecine girmişti.

Roh, Chey'in 25 yıldan uzun süredir başkanlık yaptığı SK Group'taki hisselerinin yarısını talep etmişti.

Telekom, kimya ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan SK Group'un hisseleri, mahkeme kararının açıklanmasının ardından borsada yüzde 9 değer kazandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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