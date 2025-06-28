Ülke bu skandalla çalkalanıyor: Yakılması gereken 60 ceset mumyalanmış halde bulundu

Meksika bir cenaze skandalıyla sarsıldı. Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez şehrinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir krematoryumda yaklaşık 60 mumyalanmış ceset bulundu.

Granjas Polo Gamboa mahallesindeki tesiste yapılan incelemelerde, cesetlerin hijyenik olmayan koşullarda saklandığı, bir kısmının ise cenaze aracının içinde üst üste yığıldığı belirlendi.

Sağlık Risklerini Önleme Eyalet Komisyonu (Coespris), adli tıp uzmanları ve savcılık yetkilileriyle birlikte olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAYGINLAŞAN BİR UYGULAMA

Ölen kişilerin cesetlerinin yakılarak kül haline getirildiği özel tesisler olan krematoryumlar Meksika'da giderek yaygınlaştı.

Tabutla defin maliyeti 1200 ile 6000 dolar arasında değişirken krematoryumlar 150 ila 500 dolar arasında bir maliyete sahip.

Hem geleneksel gömme yöntemine alternatif olarak hem de pratik ve ekonomik sebeplerle giderek arttı.

Mexico City, Guadalajara, Monterrey'de çok sayıda krematoryum bulunuyor. Belediyeler de düşük maliyetli hizmet olarak bu desteği veriyor.

Yakılması gereken cesetlerin mumyalanmış halde bulunması ülkede bu uygulamanın sektör haline gelmesine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.