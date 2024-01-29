Ülke tarihine geçen F-35 anlaşması! ABD ile imzalar atıldı, ilk teslimat 2031'de

Yunanistan'ın 40 adet F-35 için ABD ile anlaşma sağlamasının ardından bir hamle de Çekya'dan geldi. 'Ülke tarihinin en yüksek savunma harcaması' olarak adlandırılan anlaşma kapsamında Çekya, ABD'den 24 adet F-35 alacak ve 6,5 milyar dolar ödeyecek.

Yunanistan'ın ardından Çekya da harekete geçti, ABD iki ülkeye F-35 savaş uçağı satıyor.

Türkiye'ye F-16 satışı konusunda son günlerde hareketli bir dönem geçiren ABD, aynı hareketliliği F-35'ler konusunda da yaşıyor. Çekya Savunma Bakanı Jana Vernochova, ABD'nin Prag Büyükelçisi Bijan Sabet ile 24 adet F-35 savaş uçağını satın almak için anlaşma imzaladı.

6,5 MİLYAR DOLAR ÖDEME YAPILACAK

Prag'da bir araya gelen ikili, daha önce sıklıkla ülke basınına yansıyan 24 adet F-35 satışına ilişkin savunma anlaşması imzalandı. 'Ülke tarihinin en yüksek savunma harcaması' olarak nitelendirilen anlaşma kapsamında Çekya, ABD'ye yaklaşık 6,5 milyar dolar ödeyecek.

Çekya'nın ilk uçağı, 2031'de alması beklenirken; 2035'e kadar tüm sevkiyatın tamamlanması planlanıyor. Söz konusu savaş uçaklarının, ülkede halihazırda kullanılan İsveç yapımı "Saab JAS 39 Gripen" modeli uçakların yerini alacağı bildirildi.

YUNANİSTAN 40 ADET SATIN ALIYOR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan aldıkları mektupla F-35 satın alma yoluna girdiklerini duyurmuştu.

Miçotakis, Blinken'ın kendisine gönderdiği mektubun ABD-Yunanistan ilişkilerinin stratejik derinliğini gösterdiğini ifade ederek, "Bu mektupla Yunanistan, 40 F-35 satın alma yoluna giriyor ancak aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin her üç kolunu ve Yunanistan Sahil Güvenliğini güçlendirecek bir silahlanma paketini de tamamen ücretsiz ediniyor" dedi.

40 F-35savaş uçağının tahmini fiyatı 8,6 milyar doları buluyor.