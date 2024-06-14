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UNRWA'dan 'Gazze' uyarısı! Ateşkes olmazsa bir nesil kaybolacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
UNRWA&#039;dan &#039;Gazze&#039; uyarısı! Ateşkes olmazsa bir nesil kaybolacak

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail'in saldırıları ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki çocukların 'çocukluklarının çalındığını' söyledi ve ateşkes olmazsa bir neslin kaybolacağı uyarısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 40 bine yaklaşırken, hala enkaz altında binlerce ölü olduğu biliniyor. Son dönemde özellikle sivillerin sığındığı bölgeleri hedef alan İsrail ordusu katliamını sürdürürken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'den yeni açıklama geldi.

Lazzarini, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, çatışma ve savaşlarda ilk ve en çok acı çekenlerin çocuklar olduğuna dikkat çekti ve Gazze'de de durumun farklı olmadığını belirtti.

Çocukların, dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir çocuğun görmemesi, yaşamaması gereken şeyler yaşadığına işaret eden UNRWA Genel Komiseri, çok fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını, hayatta kalanların ise derin bir travma yaşadığını kaydetti.

UNRWA'dan 'Gazze' uyarısı! Ateşkes olmazsa bir nesil kaybolacak - 1. Resim

ATEŞKES OLMAZSA BİR NESİL KAYBOLACAK

İsrail'in saldırıları sonucu okullarının yıkıldığını ve çocukların bütün bir eğitim yılını eğitim ve oyun olmadan kaybettiğini söyleyen Lazzarini, saldırıların Gazze'deki çocukların çocukluklarını çaldığını söyledi.

Ateşkes çağrısında bulunan Lazzarini, Gazze'de ateşkes olmazsa bir neslin kaybolacağı uyarısında bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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