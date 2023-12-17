Uyuşturucu kartelleri mi devrede? Birleşik Krallık'ın fahri konsolosu Ekvador'da kaçırıldı
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
Uyuşturucu kaçakçılığının merkezi, kartellerin ise üssü haline gelen Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yine bir rehine krizi yaşanıyor. Birleşik Krallık'ın Fahri Konsolosu Colin Armstrong, evinde olduğu sırada silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Geniş çaplı operasyon için düğmeye basıldı.
Ekvador basınındaki habere göre, ülkenin güneybatısındaki Los Rios eyaletinde, Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu ve iş insanı Colin Armstrong, kimliği belirsiz silahlı kişilerce zorla alıkonuldu.
UYUŞTURUCU ÇETELERİ KAÇIRMIŞ OLABİLİR
Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Armstrong'un, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerce kaçırıldığı tahmin ediliyor. Konsolos Armstrong'un kaçırılmasına ilişkin, Birleşik Krallık ve Ekvador Dışişleri bakanlıkları, henüz açıklama yapmadı. Polis, Armstrong'un yerinin tespit edilmesi için geniş çaplı operasyon başlattı.
Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor. Çetelerin savaşı nedeniyle neredeyse her gün saldırı haberleri duyuluyor. İnsan kaçırma, cinayet, gasp ve uyuşturucu kaçakçılığının giderek arttığı ülkede, yeni Devlet Başkanı Daniel Noboa, caydırıcı yasaların çıkartılacağını duyurmuştu. Ülke, dünyanın en büyük iki kokain üreticisi Kolombiya ve Peru ile de sınır komşusu.