Uyuşturucu kartelleri mi devrede? Birleşik Krallık'ın fahri konsolosu Ekvador'da kaçırıldı

17 Aralık 2023 10:07 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 10:33

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

Ekvador basınındaki habere göre, ülkenin güneybatısındaki Los Rios eyaletinde, Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu ve iş insanı Colin Armstrong, kimliği belirsiz silahlı kişilerce zorla alıkonuldu.

UYUŞTURUCU ÇETELERİ KAÇIRMIŞ OLABİLİR

Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Armstrong'un, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerce kaçırıldığı tahmin ediliyor. Konsolos Armstrong'un kaçırılmasına ilişkin, Birleşik Krallık ve Ekvador Dışişleri bakanlıkları, henüz açıklama yapmadı. Polis, Armstrong'un yerinin tespit edilmesi için geniş çaplı operasyon başlattı.

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor. Çetelerin savaşı nedeniyle neredeyse her gün saldırı haberleri duyuluyor. İnsan kaçırma, cinayet, gasp ve uyuşturucu kaçakçılığının giderek arttığı ülkede, yeni Devlet Başkanı Daniel Noboa, caydırıcı yasaların çıkartılacağını duyurmuştu. Ülke, dünyanın en büyük iki kokain üreticisi Kolombiya ve Peru ile de sınır komşusu.