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    Vladimir Zelenskiy'den Putin'e 'yırtıcı hayvan' benzetmesi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 2014 yılından sonra Donbass'taki çatışmaları durdurma girişimlerinin Putin tarafından reddedildiğini belirtti ve Rus lideri 'yırtıcı bir hayvan'a benzetti.

    Vladimir Zelenskiy&#039;den Putin&#039;e &#039;yırtıcı hayvan&#039; benzetmesi
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ukrayna ile Rusya arasında Vladimir Putin'in verdiği 'askeri harekat emri' ile başlayan savaş yaklaşık iki yıldır devam ediyor.

    İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, cephedeki çatışmalar dursa bile Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline devam edeceğini söyledi.

    PUTİN'E 'YIRTICI HAYVAN' BENZETMESİ

    Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta çatışmaların 2014’ten sonra durdurulmasına yönelik girişimler olduğunu aktaran Zelenskiy, Almanya ve Fransa gibi çok etkili garantörler olmasına rağmen Putin tarafından çatışmaları durdurma girişiminin reddedildiğini belirterek, Putin’i yırtıcı bir hayvana benzetti.

    "RUS SALDIRGANLIĞI GİDEREK DAHA BELİRGİN HALE GELİYOR"

    Rusya’nın yayılmacı bir politika izlediğini aktaran Zelenskiy, "Bunun sadece bizimle ilgili olduğunu, sadece Ukrayna ile ilgili olduğunu düşünenler varsa tamamen yanılıyorlar. Ukrayna'nın ötesinde yeni Rus saldırganlığı giderek daha belirgin hale geliyor" dedi.

    Ukrayna’nın Rusya’yı yenebilmek için hava gücünü artırması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna için hava üstünlüğü elde etmeliyiz. Ortaklar neye ve ne miktarda ihtiyaç olduğunu biliyor. Bu, sahada ilerleme kaydedilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    RusyaUkrayna
    Haberler > Dünya > Vladimir Zelenskiy'den Putin'e 'yırtıcı hayvan' benzetmesi
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